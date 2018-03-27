Выслав дипломатов, Канада показала свою позицию относительно причастности РФ к отравлению в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, заявил министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл. Министр объяснил решение Канады, выслать российских дипломатов Фото: ЕРА "Россияне отреагируют так, как сочтут необходимым. Наш долг – отстаивать канадские интересы и очень четко демонстрировать, что мы считаем неприемлемым поведением. Сегодня мы так и поступили, совершенно ясно выразив свою позицию", – отметил Гудейл.По словам министра, Канада оставляет за собой право на те шаги в отношении РФ, которые посчитает нужными.26 марта Канада объявила о выдворении из страны четырех российских дипломатов.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.22 марта лидеры Европейского союза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера. 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 российских дипломатов из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.В тот же день президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев выдворяет 13 российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля.Стало известно, что 14 стран Евросоюза вышлют российских дипломатов. О сокращении количества сотрудников российских дипмиссий заявили также в Финляндии и Норвегии.В Совете Федерации РФ пообещали, что ответ на высылку российских дипломатов будет симметричным. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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