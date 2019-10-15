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|Запрет на продажу в Киеве алкоголя ночью никто не отменял
|15.10.2019 10:58
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Торговля алкогольными напитками в ночное время в Киеве незаконна. Как и прежде продавать спиртное с 23:00 до 10:00 в магазинах и супермаркетах запрещено. А решение Верховного суда, отменившего решение Киеврады об установлении в Киеве спецрежима, касается только старого документа, а не моратория в целом. Об этом сообщает
В апреле 2017 года Киеврдаа своим решением №19/1023 установила в столице запрет на продажу алкоголя в ночные часы. Однако чиновники при этом опирались на несуществующие полномочия: закон наделял их правом устанавливать ограничения лишь на время проведения массовых мероприятий.
В действительности, установленный в настоящий момент мораторий был санкционирован другим документом. Его Киеврада приняла в конце сентября 2018-го. А в силу он вступил 24 октября того же года.
Важно, что при этом чиновники опирались на измененный закон "О местном самоуправлении", который прямо наделил муниципалитеты правом устанавливать специальный режим торговли спиртным. Соответствующее решение депутаты приняли в марте 2018 года.
И его законность главный суд не рассматривал. Это означает, что распространяемые в СМИ сообщения о якобы полной отмене запрета на продажу алкогольных напитков ночью не соответствуют действительности.
Это же подтвердил и советник мэра Киева Владимир Бондаренко.
Напомним, решение Киевгорсовета о запрете реализации алкоголя в стационарных объектах торговли в столице с 23:00 до 10:00 вступило в силу 24 октября 2018 года. Речь шла о запрете торговли столовым вином, пивом (кроме безалкогольного), крепкими алкогольными и слабоалкогольными напитками в магазинах. Запрет не распространялся на рестораны, кафе и бары