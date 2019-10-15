Торговля алкогольными напитками в ночное время в Киеве незаконна. Как и прежде продавать спиртное с 23:00 до 10:00 в магазинах и супермаркетах запрещено. А решение Верховного суда, отменившего решение Киеврады об установлении в Киеве спецрежима, касается только старого документа, а не моратория в целом. Об этом сообщает UBR.ua .

В апреле 2017 года Киеврдаа своим решением №19/1023 установила в столице запрет на продажу алкоголя в ночные часы. Однако чиновники при этом опирались на несуществующие полномочия: закон наделял их правом устанавливать ограничения лишь на время проведения массовых мероприятий.

Этим воспользовались противники запрета, которые успешно оспорили такое решение в суде. Однако киевские власти подали апелляцию. И в конечном итоге дошли до Верховного суда, который подтвердил верность решений, принятых всеми предыдущими инстанциями. Однако при этом судьи отдельно отметили, что полномочий устанавливать запрет Киеву не давала действующая в тот момент редакция закона "О местном самоуправлении".

В действительности, установленный в настоящий момент мораторий был санкционирован другим документом. Его Киеврада приняла в конце сентября 2018-го. А в силу он вступил 24 октября того же года.

Важно, что при этом чиновники опирались на измененный закон "О местном самоуправлении", который прямо наделил муниципалитеты правом устанавливать специальный режим торговли спиртным. Соответствующее решение депутаты приняли в марте 2018 года.

И его законность главный суд не рассматривал. Это означает, что распространяемые в СМИ сообщения о якобы полной отмене запрета на продажу алкогольных напитков ночью не соответствуют действительности.

Это же подтвердил и советник мэра Киева Владимир Бондаренко.

"Верховный Суд отменил решение о запрете продажи алкоголя ночью. ТОП-заголовки... Отныне алкоголь можно будет купить в любое время... Нет. Нельзя с 23-00 до 10-00. Судом отменено решение Киеврады от 22 сентября 2016 года. Однако действует решение Киеврады о запрете от 27 сентября 2018-го", - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, решение Киевгорсовета о запрете реализации алкоголя в стационарных объектах торговли в столице с 23:00 до 10:00 вступило в силу 24 октября 2018 года. Речь шла о запрете торговли столовым вином, пивом (кроме безалкогольного), крепкими алкогольными и слабоалкогольными напитками в магазинах. Запрет не распространялся на рестораны, кафе и бары

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