|
Глава Госархстройинспекции Кудрявцев: Мы стараемся, чтобы ГАСИ была не карательным, а консультативным органом
|
27.03.2018 08:39
|
Изменение подхода к взаимодействию с субъектами градостроительной
деятельности со стороны Государственной архитектурно-строительной
инспекции (ГАСИ) дает западным партнерам понимание, что ситуация в
сфере строительства в Украине изменилась, заявил глава ГАСИ Алексей
Кудрявцев. Кудрявцев и Зубко провели встречу с представителями
строительного бизнеса Фото: dabi.gov.ua "Сегодня
Госархстройинспекция становится ближе к застройщикам, мы делаем
все, чтобы этот подход был системным. Мы отошли от "стандартов"
прошлого и стараемся, чтобы Госархстройинспекция в первую очередь
была не карательным, а административно-консультативным органом,
который помогает строителям и порядочным инвесторам строить в нашей
стране. Это дает западным партнерам Украины понимание, что ситуация
в сфере строительства в нашей стране изменилась", – подчеркнул
он.Кудрявцев призвал представителей строительного бизнеса "не
замалчивать проблемы" и в случае возникновения каких-либо
коррупционных или неоднозначных ситуаций со специалистами органов
государственного архитектурно-строительного контроля оперативно
сообщать об этом доступными каналами коммуникации через электронные
сервисы на официальном сайте ГАСИ: ""На основании полученных
обращений и вопросов мы разрабатываем системные решения для того,
чтобы исключить и убрать коррупционные риски вообще и обеспечить
надлежащие практические условия работы для участников
градостроительной деятельности", – отметил Кудрявцев.По словам
вице-премьера – министра регионального развития, строительства
и ЖКХ Украины Геннадия Зубко, сегодня важным является проведение
"разумной, взвешенной" политики регулирования как на
государственном, так и на местном уровнях, дальнейшее
совершенствование и пересмотр нормативных актов, формирующих
условия работы на украинском строительном рынке, а также
прозрачность имеющихся процедур государственного
архитектурно-строительного контроля и надзора."Дерегуляция в
строительстве и устранение коррупционных рисков – приоритетные
задачи Минрегиона. И к выполнению этих задач, особенно в вопросах
устранения коррупции, мы подходим системно. Сейчас работаем в трех
главных направлениях – пересмотр ГСН (государственных
строительных норм. – "ГОРДОН"), прозрачность и публичность
градостроительной политики, совершенствование системы
госархстройконтроля. В частности, публичность позволяет гражданам
получать информацию и задавать вопросы власти на центральном или
местном уровне. Поэтому актуальным является внедрение публичности
документов – начиная от бюджетов, которые принимаются местным
самоуправлением, и заканчивая вопросами градостроительной
деятельности. Это утверждение генеральных планов и размещение их на
официальных ресурсах, вопрос градостроительных условий и
ограничений и так далее", – отметил Зубко.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира