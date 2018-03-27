Премьер-министр Малайзии внес в парламент законопроект, согласно которому за ложные новости предусмотрен штраф более $128 тыс. и тюремный срок. Наджиб Тун Разак предложил штрафовать за фейковые новости в том числе иностранные СМИ Фото: ЕРА Законопроект предусматривает за публикацию недостоверных новостей штраф в сумме до 500 тыс. малайзийских ринггит ($128 140), до 10 лет тюремного заключения или и то, и другое.Закон распространяется на иностранные СМИ, публикующие новости, от которых пострадали граждане Малайзии."Закон направлен на защиту общественности от распространения поддельных новостей, в то время как соблюдение права на свободу слова и выражения в соответствии с федеральной конституцией соблюдается", – заявили в правительстве.Малайзийская оппозиция заявила, что правительство уже имеет широкие полномочия в отношении свободы слова и средств массовой информации, следовательно поставила под сомнение необходимость такого закона. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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