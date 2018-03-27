Премьер-министр Малайзии внес в парламент законопроект, согласно
которому за ложные новости предусмотрен штраф более $128 тыс. и
тюремный срок. Наджиб Тун Разак предложил штрафовать за
фейковые новости в том числе иностранные СМИ Фото: ЕРА
Законопроект предусматривает за публикацию недостоверных новостей
штраф в сумме до 500 тыс. малайзийских ринггит ($128 140), до 10
лет тюремного заключения или и то, и другое.Закон распространяется
на иностранные СМИ, публикующие новости, от которых пострадали
граждане Малайзии."Закон направлен на защиту общественности от
распространения поддельных новостей, в то время как соблюдение
права на свободу слова и выражения в соответствии с федеральной
конституцией соблюдается", – заявили в
правительстве.Малайзийская оппозиция заявила, что правительство уже
имеет широкие полномочия в отношении свободы слова и средств
массовой информации, следовательно поставила под сомнение
необходимость такого закона.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира