Правоохранители смогут передать в суд уголовное производство в отношении внефракционного нардепа Надежды Савченко в июне-июле, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Луценко считает, что летом может начаться судебный процесс над Савченко Фото: Генеральна прокуратура України / Facebook "Досудебное следствие по делу арестованной Надежды Савченко продлится два-три месяца. Генпрокурор Луценко: "Следователь говорит за два, максимум за три месяца завершить следственные действия и передать дело на ознакомление, а затем и начать соответствующий судебный процесс", – написала Сарган. Досудове слідство у справі заарештованої Надії Савченко продовжиться 2-3 місяці. Генпрокурор #Луценко: "Слідчий каже в 2, максимум на 3 місяці завершити слідчі дії і передати справу на ознайомлення, а потім і почати відповідний судовий процес". pic.twitter.com/KZJSGLZ63g — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 27 марта 2018 г. 23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права на залог. 22 марта парламент Украины лишил нардепа неприкосновенности и дал согласие на ее задержание и арест. Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.Нардеп объявила голодовку. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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