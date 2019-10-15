Сводка Новостей
- Елена Лукаш подала в ГБР заявление на генпрокурора Рябошапку о незаконной деятельности
- Запрет на продажу в Киеве алкоголя ночью никто не отменял
- Восстановленный в должности глава КСУ Шевчук вышел на работу
- Секс, деньги и страх: доминирующие эмоции у новой управленческой элиты
- Предпоследняя фаза "Слуг народа": скорость, с которой деградирует весь проект, просто поражает
|Елена Лукаш подала в ГБР заявление на генпрокурора Рябошапку о незаконной деятельности
|15.10.2019 11:36
|
Министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш написала заявление в ГБР на действующего генпрокурора Руслана Рябошапку. Об этом Лукаш заявила журналистам.
Она добавила, что не испытывает иллюзий относительно судьбы своего заявления, "потому что действующее уголовно-процессуальное законодательство заставляет следователя любого следственного органа зависеть от указаний и мыслей прокурора".
Напомним, Генпрокуратура с мая 2014 г. проводит расследования, согласно которым Лукаш, работая министром юстиции, по предварительному сговору со служебными лицами ООО "Европейская правовая группа" и физическими лицами-предпринимателями в течение августа 2013 г. - января 2014 г. завладела госсредствами в сумме 2,523 млн грн.
5 ноября 2015 г. в Киеве ее задержали. Залог для экс-министра был установлен в сумме 5,1 млн грн, суд также обязал ее носить электронный браслет. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил залог до 2,5 млн грн и постановил снять с нее электронный браслет.
В декабре 2015 г. Соломенский районный суд Киева отказался продлить ограничительные меры в отношении Лукаш.
В марте 2016 г. в ГПУ заявили, что следствие по Лукаш продолжается и закрыто не будет. 12 октября Генеральная прокуратура Украины вызвала Елену Лукаш на допрос.
Адвокат Лукаш Юрий Иващенко заявил, что согласно тексту подозрения, 15 человек в сговоре с экс-министром, заместителем и со всеми лицами завладели 2 млн грн.
На вопрос, что будет ждать Лукаш в случае обвинительного приговора, Иващенко отметил, что суд не вынесет обвинительный приговор, "потому что несмотря даже на любую заинтересованность, предвзятость вы публично увидите процесс".