Министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш написала заявление в ГБР на действующего генпрокурора Руслана Рябошапку. Об этом Лукаш заявила журналистам.

"В связи с обещаниями, что весна придет и в рамках непонятных действий мы получили информацию, что в четверг нам будет уточнено подозрение в ГПУ. Эта неожиданность заставила нас глубже присмотреться к деятельности генпрокурора, при котором мы наблюдаем остановку всех обещаний относительно того, что весна придет и преступники предыдущего режима будут наказаны. И когда мы уделили внимание деятельности генпрокурора, то поняли, что он незаконно назначил двоих своих заместителей, а именно Касько и Чумака. Действующий на тот момент закон о прокуратуре требовал проведения конкурса и других процедур, которые были проигнорированы генпрокурором и его приспешниками, что дает нам основания полагать, что в его действиях есть признаки преступлений", – отметила Лукаш.

Она добавила, что не испытывает иллюзий относительно судьбы своего заявления, "потому что действующее уголовно-процессуальное законодательство заставляет следователя любого следственного органа зависеть от указаний и мыслей прокурора".

Напомним, Генпрокуратура с мая 2014 г. проводит расследования, согласно которым Лукаш, работая министром юстиции, по предварительному сговору со служебными лицами ООО "Европейская правовая группа" и физическими лицами-предпринимателями в течение августа 2013 г. - января 2014 г. завладела госсредствами в сумме 2,523 млн грн.

5 ноября 2015 г. в Киеве ее задержали. Залог для экс-министра был установлен в сумме 5,1 млн грн, суд также обязал ее носить электронный браслет. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил залог до 2,5 млн грн и постановил снять с нее электронный браслет.

В декабре 2015 г. Соломенский районный суд Киева отказался продлить ограничительные меры в отношении Лукаш.

В марте 2016 г. в ГПУ заявили, что следствие по Лукаш продолжается и закрыто не будет. 12 октября Генеральная прокуратура Украины вызвала Елену Лукаш на допрос.

Адвокат Лукаш Юрий Иващенко заявил, что согласно тексту подозрения, 15 человек в сговоре с экс-министром, заместителем и со всеми лицами завладели 2 млн грн.

"У нас был вопрос к прокурорам определиться 2 млн грн или 2 млн грн умножить на 15 человек. Ответа мы так и не получили. Наверное, именно это и будет уточнением в итоге", – отметил Иващенко.

На вопрос, что будет ждать Лукаш в случае обвинительного приговора, Иващенко отметил, что суд не вынесет обвинительный приговор, "потому что несмотря даже на любую заинтересованность, предвзятость вы публично увидите процесс".

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