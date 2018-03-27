"Сегодняшнее проявление солидарности должно быть только началом", - считает министр

"13 российских дипломатов высылаем из Украины. Действуем как часть демократического трансатлантического сообщества" , - пишет Климкин в Twitter .

" Сегодняшнее проявление солидарности должно быть только началом. Необходимы дальнейшие сильные и комплексе действия. Россия понимает только такой язык. Российский газ имеет" нервно-паралитическое "действие для всей Европы. И Европа, и Украина должны избавиться российской газовой зависимости ", - добавил министр .

Напомним, что несколько стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов в ответ на ситуацию вокруг дела об отравлении Сергея Скрипаля.

Власти США решила выслать десятки "русских офицеров разведки" и закрыть генконсульство России в Сиэтле. Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов .

Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.