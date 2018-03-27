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Климкин о высылке дипломатов: Россия понимает только такой язык
27.03.2018 09:29
Климкин о высылке дипломатов: Россия понимает только такой язык
"Сегодняшнее проявление солидарности должно быть только началом", - считает министр
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина определенное время готовилась к высылке российских дипломатов, однако сделала это скоординировано с "друзьями и партнерами".
Климкин о высылке дипломатов: Россия понимает только такой язык Фото: ukrinform.ua

"13 российских дипломатов высылаем из Украины. Действуем как часть демократического трансатлантического сообщества" , - пишет Климкин в Twitter .

"Сегодняшнее проявление солидарности должно быть только началом. Необходимы дальнейшие сильные и комплексе действия. Россия понимает только такой язык. Российский газ имеет" нервно-паралитическое "действие для всей Европы. И Европа, и Украина должны избавиться российской газовой зависимости ", - добавил министр .

Напомним, что несколько стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов в ответ на ситуацию вокруг дела об отравлении Сергея Скрипаля. 

Власти США  решила выслать десятки "русских офицеров разведки"  и закрыть генконсульство России в Сиэтле. Украина  приняла решение выдворить 13 российских дипломатов .

Как известно, 4 марта  Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание  возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в  тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили  нервно-паралитические вещества .

В связи с этим,  Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.

В свою очередь,  Россия пригрозила зеркальным ответом и готова выслать за пределы РФ британских дипломатов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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