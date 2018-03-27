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|Путин встретился с группой горожан, которые не верят официальным данным о жертвах
|27.03.2018 09:34
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Во время сегодняшнего визита в Кемерово президент России Владимир Путин провел незапланированную встречу с инициативной группой граждан, которые высказывают недоверие к ходу расследования пожара в торговом центре.
Об этом сообщает "Интерфакс".