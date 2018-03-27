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Кайли Дженнер показала тело в купальнике
27.03.2018 09:36
Американская модель Кайли Дженнер показала фигуру. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Дженнер: Летние цели Фото: kyliejenner / Instagram снимок, на котором запечатлена в купальнике."Летние цели", – написала она.

summer goals * #tb

Публикация от Kylie (@kyliejenner) 25 Мар 2018 в 3:43 PDT
"Соседская девчонка", – написала она.20-летняя Кайли Дженнер в феврале родила дочь Сторми от рэпера Трэвиса Скотта.Кайли – вторая дочь Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер. У Кайли Дженнер есть сестра Кендалл. У нее есть также единоутробные сестры Кортни Кардашян, Ким Кардашян, Хлои Кардашян и брат Роб Кардашян, единокровные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Броуди Дженнер и единокровная сестра Кейси Дженнер.

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