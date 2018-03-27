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|В России заявляют, что ответ на высылку дипломатов из США будет "зеркальным"
|27.03.2018 09:37
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В Россия считают, что Трамп принял решение под "сильным давлением американского истеблишмента"Россия вышлет из страны 60 сотрудников американской дипломатической миссии. Это станет ответом на высылку из США 60 российских дипломатов.
Фото: Reuters
Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передают "РИА Новости" .
"Понятно, что решение будет принимать политическое руководство страны, но понятно, что меры будут зеркальными и будут касаться того же количества сотрудников, ибо численность наших дипмиссий одинакова", - подчеркнул Джабаров, отметив, что это станет "подарком" в ответ США ".
Также он выразил уверенность, что решение о высылке сотрудников российской дипломатической миссии, конечно, было принято президентом США Дональдом Трампом под "сильным давлением американского истеблишмента" .
Причина - то, что Трамп поздравил Путина с переизбранием, и подготовка к личной встрече.
"Ему пришлось принять решение о высылке, чтобы доказать, что он не друг России" , - уверен Джабаров.
Напомним, что несколько стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов в ответ на ситуацию вокруг дела об отравлении Сергея Скрипаля.
Власти США решили выслать десятки "русских офицеров разведки" и закрыть генконсульство России в Сиэтле. Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов .
Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.
В свою очередь, Россия пригрозила зеркальным ответом и готова выслать за пределы РФ британских дипломатов.