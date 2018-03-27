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|Луценко подтвердил следственные действия в отношении главы САП ХОЛОДНИЦЬКИЙ
|27.03.2018 09:44
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Генпрокурор отметил, что следственные действия только начинаютсяГенеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил следственные действия, касающиеся руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ.
Юрий Луценко. Фото: Соцсети
"Действительно, в соответствии с законодательством Генеральная прокуратура Украины вместе с Национальным антикоррупционным бюро проводила следственные действия, касающиеся, в том числе и руководителя САП г ХОЛОДНИЦЬКИЙ" , - сказал Луценко в эфире телеканала ICTV, пишет "Интерфакс-Украина" .
Кроме того, генпрокурор отметил, что следственные действия только начинаются, в связи с чем, ему сейчас ничего больше сообщить.
"Только в результате допросов, экспертиз смогу сообщить, есть ли признаки уголовных преступлений, которые зафиксированы на прослушивающих устройствах, которые были установлены в кабинете руководителя САП", - добавил генпрокурор.
Напомним, что в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ нашли оборудования для прослушивания .
По информации "Украинской правды", НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора.
Впоследствии д иректор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник опроверг информацию о прослушивании в кабинете Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ.
Добавим, что сам Холодницкий подтвердил , что в его кабинете нашли устройство, похожее на такой, который применяется для прослушивания.