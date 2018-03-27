Генпрокурор отметил, что следственные действия только начинаются

"Действительно, в соответствии с законодательством Генеральная прокуратура Украины вместе с Национальным антикоррупционным бюро проводила следственные действия, касающиеся, в том числе и руководителя САП г ХОЛОДНИЦЬКИЙ" , - сказал Луценко в эфире телеканала ICTV, пишет "Интерфакс-Украина" .

Кроме того, генпрокурор отметил, что следственные действия только начинаются, в связи с чем, ему сейчас ничего больше сообщить.

"Только в результате допросов, экспертиз смогу сообщить, есть ли признаки уголовных преступлений, которые зафиксированы на прослушивающих устройствах, которые были установлены в кабинете руководителя САП", - добавил генпрокурор.

Напомним, что в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ нашли оборудования для прослушивания .

По информации "Украинской правды", НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора.

Впоследствии д иректор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник опроверг информацию о прослушивании в кабинете Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ.