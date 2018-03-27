Из 64 погибших при пожаре в Кемерово 41 ребенок. Такие данные озвучили родственники после посещения одного из городских моргов. Путин, прибывший в Кемерово, назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство Фото: ЕРА Соответствующие списки вывешены в штабе, созданном близкими погибших. Всего в списках 64 фамилии жертв.Представители инициативной группы из жителей Кемерово осмотрели один из городских моргов.По словам одного из родственников, "если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети".Он добавил, что тела погибших не прятали, родственники осмотрели "каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи". По его словам, "некоторые тела просто в коробках".Официально имена погибших и их возраст пока не не называются. 25 погибших опознаны, для остальных потребуется генетическая экспертиза.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие без вести. "Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Президент России Владимир Путин, прибывший в Кемерово, назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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