In fact, it's already 139 RU intelligence agents from 24 countries. Australia has just joined & will expel 2 Russians.
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|Российских дипломатов высылают уже 24 страны
|27.03.2018 09:52
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только будут выдворены 139 человекУже 24 страны мира высылают российских дипломатов в ответ отравления Сергея Скрипаля в Великобритании.
Фото: Reuters
Об этом в Twitter сообщил руководитель отдела ОБСЕ и отдела восточной безопасности МИД Польши Доминик Янковский.
По его словам, уже 24 страны объявили о выдворении 139 сотрудников российских дипмиссий. Последней присоединилась Австралия, она вышлет двух россиян.
Напомним, что о своих намерениях выслать российских дипломатов уже заявили в США , Канаде, Албании, Германии, Франции, Италии, Польши, Эстонии, Финляндии, Чехии, Швеции, Нидерландах, Дании, Хорватии, Румынии, Литве, Латвии, Норвегии, Испании, Венгрии и Македонии.
Украина также приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипача.
В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия выдворит из страны 60 сотрудников американской дипломатической миссии .
МИД России выразил протест в связи с решением стран ЕС, США и Канады выслать российских дипломатов.
Как известно, 4 марта Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.