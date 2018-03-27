Российский блогер Евгений Шестаков сообщил, что из интернет удаляют упоминания о том, что на выборах президента России Владимира Путина в Кемерово раздавали билеты в торговый центр "Зимняя вишня". Шестаков о Путине: Зассал триумфатор к народу выйти Фото: ЕРА "Зассал триумфатор к народу выйти. Часть билетов, по которым люди пришли в торговый центр, раздали в день его выборов. Теперь удаляют упоминания об этом. Но гугл не сотрешь", – подчеркнул он. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10212722762762951&id=1203219905 14 марта "Газета Кемерово" опубликовала заявление первого замглавы Кемерова Ольги Турбабы, что во время выборов для кемеровчан "организуют акцию «Счастливый билет», в рамках которой избиратели смогут получить абонементы и билеты в театры, кино, бассейн".Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, в том числе девять детей. Есть пропавшие без вести."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Утром 27 марта на центральную площадь российского Кемерово прорвалось более двух тысяч человек, которые хотят призвать к ответу власти из-за пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Жители города пришли с портретами погибших во время пожара и требуют отставки губернатора региона Амана Тулеева. Инициативную группу из жителей российского Кемерово пропустили в один из городских моргов для подсчета точного числа погибших.В Кемерово прибыл Путин. Он возложил цветы у сгоревшего торгового центра. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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