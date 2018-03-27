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|Климкин предлагает дискуссию о введении в Украине латинице
|27.03.2018 10:00
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Глава МИД ждет интересные мыслиМинистр иностранных дел Павел Климкин предлагает подискутировать о возможном введении в Украине латинице параллельно с кириллицей
Павел Климкин. Фото: dpa
Так глава МИД откликнулся на инициативу, озвученную польским историком и журналистом Земовитом Щереком.
"Сегодня разговаривали с представителями стран Центральной Европы о судьбе региона и роль Украины в центрально сообществе. Среди собеседников - журналисты, писатели, бывшие политики. Дискуссия была глубокой и нужной. (...) В дружеской беседе историк и журналист из Польши Земовит Щерек спросил почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу " , - написал Климкин в Facebook .
При этом министр отметил, что нужно работать на то, что "нас объединяет, а не разъединяет".
"С другой стороны, почему бы не подискутировать? Каково ваше мнение об этом? Жду интересные комментарии" , - предложил министр.
Напомним, что п резидент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил новую редакцию национального алфавита на основе латинской графики.