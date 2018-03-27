"Мы прекрасно понимаем, что Рубан и Савченко, даже если бы им удалось завербовать целый полк спецназа, не могли бы действовать отдельно от какого-то более глобального плана"

"У нас есть вопросы к деятельности" Украинский выбор "как центра антиукраинской пропаганды. За 2 недели до событий с задержанием Рубана и Савченко СБУ, военная прокуратура и крымская прокуратура ликвидировали несколько антиукраинских гнезд, которые за деньги Москвы, которые мы изъяли, по планам Москвы , которые мы также из задач изъяли, в Днепре, Харькове, Львове, Киевской и Николаевской областях организовали подрывную деятельность на территории Украины ...

Центром таких действий, по многим данным, может быть партия, которая называется "Украинский выбор", которую возглавляет господин Медведчук. И мы действительно этим занимаемся больше года ", - сказал Луценко в эфире программы" Свобода слова "на ICTV, сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook .

"Вторая часть, более серьезная, это йомовирна причастность самого господина Медведчука к деятельности и Рубана, и Савченко. Мы изучаем их вероятные контакты. Мы прекрасно понимаем, что Рубан и Савченко, даже если бы им удалось завербовать целый полк спецназа, не могли бы действовать отдельно от какого-то более глобального плана. И я лично считаю, что события по дестабилизации столичных улиц во время перекрытия центральных магистралей, попыток штурма Октябрьского дворца и т.п., демонстрировали сторонники Саакашвили, были частью плана по дестабилизации ", - д одав генпрокурор.

"Вероятно, теракт в центре столицы должен повлечь за собой наступление российско-террористических войск, в обозе которых двигался бы наш" легитимный "Янукович. То, что есть какой-то глобальный план по изменению, устранению конституционного строя в Украине, я уверен - нет. И мы ищем этот мозговой центр " , - резюмировал Луценко.

Ранее в общественном движении "Украинский выбор - право народа" заявили, что расценивают как провокацию и манипуляцию попытку связать дело "Савченко-Рубана" с этим движением и его лидером Виктором Медведчуком.