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|Жители Кемерова вышли на митинг с требованием рассказать правдивые данные о погибших
|27.03.2018 10:16
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Мэр Кемерова отправил инициативную группу жителей в городские морги, чтобы они убедились, сколько тел погибших были доставлены после пожараВо вторник, 27 марта, жители российского Кемерова вышли на митинг к зданию областной администрации с требованием рассказать правдивые данные о погибших во время пожара, произошедшего в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".
Фото: ТАСС
К тому же президент РФ Владимир Путин во время совещания в Кемерове между причин происшествия назвал небрежность и халатность.
"Что у нас происходит, ведь это не боевые действия, а не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей и почему? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства" , - сказал Владимир Путин.
Напомним, 25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.
С горящего здания были спасены 20 человек , еще 200 эвакуированы. Число погибших в результате пожара достигло 64 человек.