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|Австралия вышлет двух российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля"
|27.03.2018 10:25
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Австралия считает поведение России "безрассудной и направленной подорвать международную безопасность и соглашения о запрещении химического оружия"Австралия вышлет двух российских дипломатов в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипача и его дочери в Великобритании.
Фото: Freedman Club
Об этом говорится в заявлении на официальном сайте премьер-министра страны Малкольм Тернбулл.
"Два российских дипломата, идентифицированы как скрытые сотрудники разведки, будут высланы в течение семи дней правительством Австралии за действия, не соответствующие их статусу, согласно Венской конвенции" , - говорится в сообщении.
Согласно заявлению, Австралия считает поведение России "безрассудной и направленной подорвать международную безопасность и соглашения о запрещении химического оружия" .
Австралия также напомнила о том, что ввела санкции в 2014 году в ответ на агрессию России в Украине.
Напомним, что о своих намерениях выслать российских дипломатов уже заявили в США , Канаде, Албании, Германии, Франции, Италии, Польши, Эстонии, Финляндии, Чехии, Швеции, Нидерландах, Дании, Хорватии, Румынии, Литве и Латвии.
Украина также приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипача.
В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия выдворит из страны 60 сотрудников американской дипломатической миссии .
Как известно, 4 марта Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.