Австралия считает поведение России "безрассудной и направленной подорвать международную безопасность и соглашения о запрещении химического оружия"

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте премьер-министра страны Малкольм Тернбулл.

"Два российских дипломата, идентифицированы как скрытые сотрудники разведки, будут высланы в течение семи дней правительством Австралии за действия, не соответствующие их статусу, согласно Венской конвенции" , - говорится в сообщении.

Согласно заявлению, Австралия считает поведение России "безрассудной и направленной подорвать международную безопасность и соглашения о запрещении химического оружия" .

Австралия также напомнила о том, что ввела санкции в 2014 году в ответ на агрессию России в Украине.

Напомним, что о своих намерениях выслать российских дипломатов уже заявили в США , Канаде, Албании, Германии, Франции, Италии, Польши, Эстонии, Финляндии, Чехии, Швеции, Нидерландах, Дании, Хорватии, Румынии, Литве и Латвии.

Украина также приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипача.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия выдворит из страны 60 сотрудников американской дипломатической миссии .

Как известно, 4 марта Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.