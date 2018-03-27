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|Каменских позировала в полотенце
|27.03.2018 10:31
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Так непривычно с такими волосами * но мне так нравится * а вы что скажете? •••••••••••••••••••••••• It’s so unusual to be with such hairstyle! But I love it! What do you think? Like it?Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 26 Мар 2018 в 8:08 PDT
У Каменских волосы вьются от природы. На видео она демонстрирует выпрямленные волосы.В конце 2017 года дуэт "Потап и Настя", солисткой которого была Каменских, сообщил о прекращении деятельности, которая началась в 2006 году. Первой известной песней группы стала композиция "Не пара".
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