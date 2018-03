Российский певец Дима Билан снял одежду для фото. Билан обнародовал фото в стиле ню Фото: bilanofficial / Instagram Пост он опубликовал в Instagram. Ну как бы...такой сегодня предконцертный вечер...#пятница! А у вас?)))) #билан #димабилан / This pre concert evening #friday and how about yours? #bilan #dimabilan Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) 23 Мар 2018 в 11:35 PDT Весной 2017 года врачи посоветовали певцу сделать операцию, диагностировав у него пять межпозвонковых грыж.Ранее пользователи Instagram заметили, что Билан постарел и поседел.Певец дважды представлял РФ на "Евровидении": в 2006 году с песней Never Let You Go, заняв второе место, и в 2008 году с песней Believe, став победителем.Билан попал в базу сайта "Миротворец" за незаконное пересечение государственной границы Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки билан фото певец российский песней Теги: новости