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Рафаэли показала грудь в глубоком декольте
27.03.2018 11:02
Израильская модель Бар Рафаэли показала грудь в открытом топе. Рафаэли показала формы Фото: barrefaeli / Instagram

V•E•R•S•A•C•E

Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli) 18 Мар 2018 в 11:04 PDT
У Рафаэли двое детей.11 августа 2016 года Рафаэли родила девочку, которую они с супругом, бизнесменом Ади Эзрой, назвали Лив. Вторая дочь, Эль Эзра, родилась у пары.20 октября 2017 года.Пара оформила отношения в сентябре 2015 года, предварительно прожив два года в гражданском браке.

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