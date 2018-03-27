Губернатор Кемеровской области России Аман Тулеев заявил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, что в Кемерове на митинге в связи с пожаром собрались не родственники погибших, а около 200 представителей оппозиции, которые "на чужом горе пытаются спекулировать и добиваться непонятно каких целей". В результате пожара в Кемерове погибли 64 человека Фото: ЕРА "Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории", – сказал Тулеев.По его словам, вечером 25 марта он звонил Путину и докладывал о 27 пропавших без вести, но тогда не обладал информацией о масштабах трагедии."А потом как снежный ком все это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже все понял. Но повторно не стал вам звонить, потому что картина уже примерно представлялась. Остальное, вы совершенно правильно сказали, на ровном месте: разгильдяйство, халатность, потворство. Все это видно. Те, с кем я встречался, говорят, что был утренник, и там были фейерверки. Это предварительно, очевидцы говорят. И оттуда все пошло. Ну а дальше вы знаете: двери закрыты, запасные выходы закрыты, и в полную сила работает вентиляция в это же время, а дымоудаления никакого нет", – продолжил Тулеев.Он добавил, что "сейчас идут очень мощные нападки: вот, мол, это налоговые каникулы, бизнес и так далее"."Я их прекращаю. Как вы сказали, просто дословно, чтобы прекратить. Они были, есть и будут, и бизнес – это основа экономики, мы будем развивать. Но это не улица с односторонним движением. У нас тоже есть ответственность, в первую очередь – безопасность в местах скопления детей, людей. Дальше началось, как обычно. На горе людском – вся оппозиционная сила в момент приехала: идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200. Это вообще не родственники погибших. Мы работаем с ними, говорим: "Нельзя, это святотатство, когда горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы", – рассказал губернатор.Тулеев также заявил, что его задача – "не допустить того, что творится, того, что это воронье на чужом горе пытается спекулировать и добиваться непонятно каких целей".Губернатор пообещал Путину помочь родственникам погибших.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие без вести. Родственники заявили, что жертвой пожара стал 41 ребенок. По данным "Московского комсомольца", погибла 11-летняя племянница Тулеева."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Президент России Владимир Путин, прибывший в Кемерово, назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство.Утром 27 марта на центральную площадь российского Кемерова прорвалось более двух тысяч человек, которые хотят призвать к ответу власти из-за пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Жители города пришли с портретами погибших во время пожара и требуют отставки Тулеева. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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