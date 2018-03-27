Александр Зубченко

Какое счастье, что мы живем в европейской, демократической стране, высылающей российских дипломатов для укрепления «коллективной безопасности» стран НАТО. Свободой и правами человека пронизаны практически все уголки великой нации. Опять кто-то насцал в лифте, но мы не об этом. Дискурс, господа!

Начался великолепный, свободный, чисто европейский дискурс, что невозможно представить себе в тоталитарной путинской России. На мой взгляд, медиа несправедливо обошли вниманием такое историческое событие, как международный фестиваль Docudas.

Откровенно говоря, совершенно не понимаю, что это такое и как переводится. Но событие знаменательное. Насколько мне удалось разобраться по воплям избитых участников в социальных сетях, оно (событие) как-то напрямую связано с правами ЛГБТ-сообщества в современном, быстро меняющемся мире.

Собрались активисты и волонтеры, причастные к проведению рекламных кампаний «С гондоном как по нотам» и «Не делай вид, что не замечаешь».

Первая кампания посвящена четырем трансгендерам, получившим звание «Отличник военный и презервативной подготовки».

Их мужественные лики украшают практически все столбы Киева.

Вторая рекламная серия учит патриотов, как правильно троллить людей с ограниченными возможностями и представителей других национальностей. В доступной игровой форме представлены основные виды троллинга: издевательство, унижение и откровенное насилие.

Когда социум был как следует разогрет, организаторы международного фестиваля с труднопроизносимым названием решили провести дискуссию на тему «Права ЛГБТ-сообщества в случае прихода к власти ультрарадикальных сил». Тема важная и, как ни крути, актуальная.

Представителей ультрарадикальных сил по понятным причинам не позвали.

Согласитесь, это не совсем толерантно – навешивать ярлыки посторонним людям и организациям.

Могут обидеться, обвинить в сексизме. Но радикалы сами пришли, немного надавали по щам волонтерам, разгромили пару стендов и попытались нагадить на дискуссионную панель.

Вызвали полицию, которая попробовала утихомирить распоясавшихся гомофобов, пребывающих в стадии активного полового созревания.

Те вели себя нагло, выражались нецензурно и демонстрировали агрессивное поведение. Волонтерам пришлось обратиться к самому заместителю начальника патрульной полиции Юрии Зозуле.

Благодаря его гражданской позиции в Киеве удалось провести два гей-парада. Об этом чуть позже.

Зозуля смог утихомирить распоясавшихся радикалов, совершенно игнорировавших их место и роль в современном социуме в качестве объекта научной дискуссии. Однако настроение участников было испорчено, борьбы мнений не произошло, поскольку все пугливо оглядывались на входную дверь.

О чем это, б...ть, говорит? Прежде только, о недостаточном внимании руководящих органов партии и правительства к проблеме установления европейских стандартов дискурса.

Это вызывает справедливые опасения, в частности, связанные с готовностью Украины перейти на натовские стандарты. В то время, как высший главнокомандующий, не покладая рук, трудится над имплементацией ориентации в Альянс в беззащитное тело Конституции, кое-кто у нас иногда проявляет унизительные для настоящего европейца качества.

Мы сказали «прощавай» российской империи, выслали 13 дипломатов РФ, активно топим за Скрипаля (по всей видимости, он украинец, поскольку его фамилия переводится с древнешумерского как «скрипач»), а тут такой половой вандализм.

Необходимо наводить порядок крепкой, кое-где мозолистой рукой. Ведь близится основное европейское событие года – проведение киевского гей-парада. Да, до середины июня еще как бы далеко, однако готовиться необходимо уже сейчас.

Активисты, волонтеры и другие заинтересованные в проведении евромарша лица уже вовсю ведут подготовительную кампанию.

Проводят «панели», дискурсы.

Рассказывают людям о настоящей толерантности, о том, насколько важно не допускать сексизм и другие негендерные проявления по отношению к меньшинствам.

Уже сегодня следует действительно задуматься об обеспечении безопасности участников «марша за равные возможности». Огромным достижением европейской интеграции следует считать тот факт, что уже не стоит вопрос – проводить или не проводить.

Взяв уверенный курс на членство, Киев однозначно согласился: да, только гей-парад.

Это гораздо важнее, чем сомнительные «савецкие» праздники.

К сожалению, значительное количество активистов национально-патриотических движений еще не готовы воспринимать постоянно растущее ЛГБТ-собщество в качестве равноправных партнеров. Вопиющий случай с погромом фестиваля Docudas – наглядное тому подтверждение.

Поэтому обеспечение безопасности мероприятий с участием подобных сообществ – дело государственной важности. Надо научиться «шануваты ризноманиття» («ценить разнообразие»). Естественно, в половом смысле данного слова, поскольку все, кто критикуют нынешнюю власть, по меткому выражению советника президента Бирюкова, «являются безусловными врагами государства».

В стране постоянно вскрываются крупные антиконституционные заговоры, выявляются разветвленные подрывные сети, а недавно вообще нашли «мозговой штаб восстания».

Генпрокурор выступал на канале Пинчука, говорил, что Медведчук – это голова. Он за всеми последними безобразиями стоит.

Поэтому разнообразие ни в коей мере не относится к политической и идеологической сферам.

Тут следует каленым железом выжигать подобные случаи.

Если человек, к примеру, пид...с, то это еще не означает его принадлежность к агентурной сети Кремля.

Более того, он, судя по всему, всеми органами поддерживает евроинтеграцию.

Но если речь идет о критике усилий партии и правительства по построению развитого европейского социума с хабами и кластерами, то никакая трансгендерность не может служить индульгенцией.

Весна 2018 года должна стать исключительно европейской. Хрен с ними с дорогами.

Главное – это европейские ценности. Ну и НАТО, конечно.

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