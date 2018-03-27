Телеведущая и актриса Анфиса Чехова показала фигуру в голубом раздельном купальнике. Чехова: Я бельевая маньячка Фото: achekhova / Instagram Снимок она обнародовала в Instagram."Я бельевая маньячка", – призналась Чехова, сообщив, что купила купальник в магазине белья. Мой купальник, в котором я сидела в котле в бане, собрал такое количество вопросов в директ, что я просто обязана удовлетворить ваше любопытство * Купила его в сочи в магазине “Парижанка» @parishop * rus Я часто забегала в Парижанку в Москве, а когда набрела на этот магаз в Сочи, то не смогла уйти без большого пакета с нижним бельём, потому как, если вы помните, я бельевая маньячка * Для всех, кто регулярно спрашивает меня, где я покупаю бельё на свои формы, делюсь этой информацией. Очень красивое, удобно сидящее и по очень приятным ценам бельё * есть и очень большие размеры, и умеренные. Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 24 Мар 2018 в 7:32 PDT Анфиса Чехова (настоящее имя Александра Корчунова) работала в Украине. Она вела программы "Давай, поженимся" на канале "Интер" и шоу "Как выйти замуж" на канале СТБ.Известность ей принесла работа ведущей проекта "Секс с Анфисой Чеховой" на российском канале ТНТ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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