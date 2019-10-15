Источник в Офисе Президента сообщает, что Нормандская встреча вообще может, не состояться.

Сейчас в ОП существует план, что в течение двух недель пройдут консультации, торги с заинтересантами в "радикальных кругах", медийно попробуют популяризовать тему разведения вооружения, а только в конце октября попробуют ещё раз развести вооружение перед встречей ТКГ, которая вероятно будет в первых числах ноября.

Если не удастся, то всё снова затянется.

Тогда вероятно перейдут к "запасному плану".

Украина предлагает трансформировать Минск-2 в «формула Зеленского», что уже в открытую заявлял президент и глава МИД. Об этом сообщает телеграм-канал Резидент .

"Минские соглашения не выполняются пять лет, заключались они с предыдущей властью и актуальность их минимальна. Украинское общество хочет окончание войны на Донбассе, но против «формулы Штайнмайера». Специальная группа при ОП разработала основные изменения в минские соглашения, которые уже получили название «формула Зеленского», основные пункты:

1. Выборы проводятся на неподконтрольных территориях только после установления международного контроля над границей между непризнанными республиками и Россией, как ключевого условия. Контроль за границей могут осуществлять полицейская задача ОБСЕ, миротворцы ООН.

2. Внутри неподконтрольных территорий не должно находиться ни одного военного формирования соседних государств. Вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп. Контроль за ситуацией осуществляет задача ОБСЕ.

3. Выборы на неподконтрольных территориях проходят по украинскому законодательству с участием украинских партий.

4. За выборами ведут наблюдения представители ОБСЕ, ЕС и ООН

5. Право участвовать в выборах имеют только лица, которые не нарушали украинское законодательство.

6. Списки желающих принять участие в выборах регестрируются украинским ЦИК.

7. Амнистия распространяется только на мирных жителей, не принимавших участие в вооруженном конфликте.

8. Восстановление социально-экономических связей с территориями, включая выплату пенсий и иных выплат населению, возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины начинается после признания выборов.

9. Проведение конституционной реформы в Украине и вступление в силу Закона об особом статусе на основе украинского законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Начинает действовать с момента признания выборов демократическими и состоявшимися." - Говорится в сообщении.

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