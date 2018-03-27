Стоимость строительства забора, который должен предотвратить миграцию диких кабанов, распространяющих вирус африканской чумы свиней, оценивается в €71 млн, сообщил министр земледелия Польши Кшиштоф Юргель. Строительство забора против кабанов вдоль восточной границы Польши должно начаться в сентябре, заявил Юргель. Фото: pixabay.com (архив) "Мы полагаем, что строительство забора против кабанов вдоль восточной границы Польши должно начаться в сентябре", – заявил Юргель во время пресс-конференции по итогам встречи с еврокомиссаром по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов Витянисом Андрюкайтисом, на которой обсуждали вопросы борьбы с вирусом африканской чумы свиней в ЕС.Строительство стены на границе оценили в €71 млн. Ограждение будет выполнено в виде сетки высотой 2 м. Строительство около 1000 км ограждения планируют завершить в течение 3-4 лет.20 февраля 2018 года Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила о случаях гибели свиней от АЧС в пяти областях. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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