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Вся политика президента России Владимира Путина с 2014 года
замешана на концентрированной энергии саморазрушения, считает
российский политолог Станислав Белковский. Белковский о
Путине: Схваченный Танатосом, человек всегда делает то, что
ему объективно вредно Фото: ЕРА российский политолог и
политтехнолог Станислав Белковский в Facebook."Когда-то нашему
лидеру казалось, что он выполнит свои обязанности и потом успеет
щедро пожить буржуазной жизнью. Нет. Жизнь... оказалась жестче.
Россия – черная дыра, из которой не может выбраться даже свет. Что
уж говорить о президенте?" – отметил он.По мнению Белковского,
Путин полюбил свою страну за ее податливость, однако не уважает и
не бережет ее."Вся политика России с 2014 года замешана на
концентрированной энергии саморазрушения. Путин убрал страну с
мировых финансовых рынков, без которых мы обойтись не можем, и
отстранил от технологической революции, которая нужна нам, как
воздух. Взамен он предложил России гибридую войну – куда как
довольно для саморазрушения. И в этом саморазрушении он ловит свой
последний президентский кайф. Помирать – так с музыкой, вот
философия четвертого-пятого путинского срока", – подчеркнул
политолог.Он добавил, что рассуждения о бессмысленности отравления
Кремлем полковника Сергея Скрипаля в Великобритании лишены
практического смысла."Схваченный Танатосом, человек всегда делает
то, что ему объективно вредно. Самоубийца лезет в петлю не потому,
что это хорошо. А тогда, когда усталость от бремени физической
жизни, боль посюстороннего существования становятся сильнее
обязательств перед этой жизнью и ее субъектами / объектами.
Владимир Владимирович идет на обострение сознательно. В этом
смысле, чем хуже отношения между Россией и Западом, тем президенту
лучше", – пояснил политтехнолог.Белковский добавил, что поместив
себя в осажденную крепость, Путин должен постоянно провоцировать
продолжение и развитие осады, чтобы не потерять внутреннюю
легитимность."Путин должен и вынужден продолжать войну, в самых
разных смыслах этого термина. При том я вовсе не утверждаю, что
Путин – кошмарный кошмар и адский ад. Нет. В стране, пережившей
Иосифа Сталина, так рассуждать было бы неприлично. Наш президент
давно убедился, что благоверную Российскую Федерацию можно сношать
как угодно, в любой изощренной форме, и ничего тебе за это не
будет", – рассказал он.Политолог обратил внимание, что Путин не
уничтожает всех своих оппонентов, хотя мог бы сделать это без
особого труда."Путин не использует и половины своих гигантских
возможностей диктатора-тирана-разрушителя-горлана-главаря. К тому я
готов вполне согласиться с такой позицией: никогда наш горемычный
народ не жил так сытно, как при нынешнем лидере. Святая правда.
Грядущее поголодание – расплата за временную, не очень-то
заслуженную сытость", – отметил Белковский.По мнению политолога,
Путин мстит не Западу и не предателям, а времени, "которое ушло
сквозь его борцовские пальцы"."Нынешний президент РФ по базовому
способу мышления – тактик, а не стратег. Потому не надо спрашивать,
что он сделает через 6 лет или хотя бы один год. Он сам не знает.
Не надо ставить бессмысленных вопросов, если мы не хотим закопаться
в бессмысленных и безнадежных ответов", – продолжил он.Белковский
предположил, что Россия во время нового срока президента будет
продолжать прокси-войну против Запада и закручивать гайки.
Параллельно будет продолжаться деградация всех жизнеобразующих
структур государства и общества и будет увеличиваться нравственный
кризис в обществе."Я почти уверен, что президент Путин
действительно хочет уйти от власти. Он все еще мечтает о той самой
человеческой жизни, которая для него закончилась в почти
мальчишеские (по нынешним меркам) 47. Но все равно непонятно, кто и
как, если не поверх зубов вооруженные войска РФ, гарантирует ему
безопасность в случае и после ухода", – подытожил он.
https://www.facebook.com/joshua.raynolds/posts/1754296631282588
Президентские выборы в РФ прошли 18 марта – в
годовщину аннексии Крыма. Центризбирком признал выборы
состоявшимися и действительными.Согласно данным ЦИК
РФ, президента РФ Владимира Путина поддержало 76,69%
избирателей.
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