Вся политика президента России Владимира Путина с 2014 года замешана на концентрированной энергии саморазрушения, считает российский политолог Станислав Белковский. Белковский о Путине: Схваченный Танатосом, человек всегда делает то, что ему объективно вредно Фото: ЕРА российский политолог и политтехнолог Станислав Белковский в Facebook."Когда-то нашему лидеру казалось, что он выполнит свои обязанности и потом успеет щедро пожить буржуазной жизнью. Нет. Жизнь... оказалась жестче. Россия – черная дыра, из которой не может выбраться даже свет. Что уж говорить о президенте?" – отметил он.По мнению Белковского, Путин полюбил свою страну за ее податливость, однако не уважает и не бережет ее."Вся политика России с 2014 года замешана на концентрированной энергии саморазрушения. Путин убрал страну с мировых финансовых рынков, без которых мы обойтись не можем, и отстранил от технологической революции, которая нужна нам, как воздух. Взамен он предложил России гибридую войну – куда как довольно для саморазрушения. И в этом саморазрушении он ловит свой последний президентский кайф. Помирать – так с музыкой, вот философия четвертого-пятого путинского срока", – подчеркнул политолог.Он добавил, что рассуждения о бессмысленности отравления Кремлем полковника Сергея Скрипаля в Великобритании лишены практического смысла."Схваченный Танатосом, человек всегда делает то, что ему объективно вредно. Самоубийца лезет в петлю не потому, что это хорошо. А тогда, когда усталость от бремени физической жизни, боль посюстороннего существования становятся сильнее обязательств перед этой жизнью и ее субъектами / объектами. Владимир Владимирович идет на обострение сознательно. В этом смысле, чем хуже отношения между Россией и Западом, тем президенту лучше", – пояснил политтехнолог.Белковский добавил, что поместив себя в осажденную крепость, Путин должен постоянно провоцировать продолжение и развитие осады, чтобы не потерять внутреннюю легитимность."Путин должен и вынужден продолжать войну, в самых разных смыслах этого термина. При том я вовсе не утверждаю, что Путин – кошмарный кошмар и адский ад. Нет. В стране, пережившей Иосифа Сталина, так рассуждать было бы неприлично. Наш президент давно убедился, что благоверную Российскую Федерацию можно сношать как угодно, в любой изощренной форме, и ничего тебе за это не будет", – рассказал он.Политолог обратил внимание, что Путин не уничтожает всех своих оппонентов, хотя мог бы сделать это без особого труда."Путин не использует и половины своих гигантских возможностей диктатора-тирана-разрушителя-горлана-главаря. К тому я готов вполне согласиться с такой позицией: никогда наш горемычный народ не жил так сытно, как при нынешнем лидере. Святая правда. Грядущее поголодание – расплата за временную, не очень-то заслуженную сытость", – отметил Белковский.По мнению политолога, Путин мстит не Западу и не предателям, а времени, "которое ушло сквозь его борцовские пальцы"."Нынешний президент РФ по базовому способу мышления – тактик, а не стратег. Потому не надо спрашивать, что он сделает через 6 лет или хотя бы один год. Он сам не знает. Не надо ставить бессмысленных вопросов, если мы не хотим закопаться в бессмысленных и безнадежных ответов", – продолжил он.Белковский предположил, что Россия во время нового срока президента будет продолжать прокси-войну против Запада и закручивать гайки. Параллельно будет продолжаться деградация всех жизнеобразующих структур государства и общества и будет увеличиваться нравственный кризис в обществе."Я почти уверен, что президент Путин действительно хочет уйти от власти. Он все еще мечтает о той самой человеческой жизни, которая для него закончилась в почти мальчишеские (по нынешним меркам) 47. Но все равно непонятно, кто и как, если не поверх зубов вооруженные войска РФ, гарантирует ему безопасность в случае и после ухода", – подытожил он. https://www.facebook.com/joshua.raynolds/posts/1754296631282588 Президентские выборы в РФ прошли 18 марта – в годовщину аннексии Крыма. Центризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.Согласно данным ЦИК РФ, президента РФ Владимира Путина поддержало 76,69% избирателей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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