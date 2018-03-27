Сводка Новостей
- Суд в России продолжит предварительные слушания по делу Сущенко 28 марта
- Белковский: Помирать - так с музыкой, вот философия четвертого-пятого путинского срока
- Польша построит забор на границе с Украиной и Беларусью
- В ГПУ заявили, что Холодницкого могут арестовать – СМИ
- Чехова продемонстрировала тело в купальнике
|Вице-губернатор на коленях попросил у кемеровчан прощения за трагедию
|27.03.2018 12:02
|
Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встал на колени и попросил прощения у участников митинга, собравшихся на главной площади Кемерово после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Через семь часов после начала митинга представители администрации предложили его завершить и разойтись, однако участники встретили это предложение неодобрительным гулом.
После этого звукоусиливающая аппаратура, предоставленная мэрией, была отключена.
Цивилев пытался говорить в микрофон, но заметив, что он не работает, обратился к собравшимся напрямую.
"Я хотел бы попросить у вас прощения", — и неожиданно для всех опустился на колени.
Через 10 секунд он поднялся и пояснил:
"Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощение". Люди стали аплодировать.
Сейчас на площади Советов остаются еще несколько сотен человек.