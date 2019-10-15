Александр Кущ Нынешняя земельная реформа – это как скользкий дождевой червь в руках новой власти. Как только с помощью мобилизации общественного сопротивления удается добиться хотя бы "сомнения" в правильности "реформы", тут же появляются новые обходные пути, за которыми маячат стройные колоны лоббистов "либерализации" земельного рынка. Неспроста примитивный, написанный на "либертарианской" коленке законопроект об открытии рынка земли был запущен почти параллельно с иным проектом законодательных изменений (№ 2194 от 01.10.2019), подготовленных группой депутатов из провластной фракции "Слуги народа".



В этом варианте власть решила применить тактику "Куликова поля", коль стратагемы Сунь-цзы излишне для нее сложны. С другой стороны, у нас чем проще, тем надежнее, без азиатской вычурности и российской византийщины. Итак, в чем "цимес" новой законодательной тактики? Вначале запускается "на убой" наиболее контроверсионный законопроект, просто нашпигованный токсичными нормами, как высокий слой почвы под киевским заводом "Радикал". Здесь и возможность нерезидентов опосредованно скупать земли сельскохозяйственного назначения, и нормы концентрации земли (0,5% в одни руки и не более 15% пашни в одной области), и прочее "скромное обаяние буржуазии". И пока идет заруба с фермерами и экспертами, как в Куликовской битве между княжеским "центром" и наивными монголами, где-то там, на задворках дискуссии, совершенно незаметно появляется "засадный полк", точнее "засадный законопроект". В нашем случае – под номером 2194. Который уже и поосновательней, и значительно объемней. И заметьте, практически не обсуждается в экспертной среде. Хотя его уровень токсичности не менее, а то и более, чем у "стартового", рамочного закона. Ведь последний устанавливает исходные параметры открытия рынка земли, а первый – системно регулирует процесс землепользования и оборота земель сельскохозяйственного назначения. В пояснительной записке к законопроекту довольно четко описывается его "философия": "Важной задачей становится глубокое переосмысление роли и места государственных органов в регулировании земельных отношений в Украине". Точнее сказать, государству должны указать "на место" и посадить на "тумбу", как дрессированного льва. Плавно переходя от упоминания "Революции роз" в Грузии (опыт которой имеет такое же отношение к нам, как "Боржоми" к водопроводной воде в Киеве), законодатели тщательно раскладывают свой пасьянс, главная цель которого – убрать Украину с украинского рынка земли. В первую очередь планируется максимально девальвировать централизованный контроль за земельными ресурсами со стороны Госгеокадастра. Прикрывается эта идея двумя благими пожеланиями: усилением роли органов местного самоуправления и желанием "убрать" "коррумпированный и неэффективный кадастр". Спору нет, децентрализация – это известный тренд, а кадастр не ругают только ленивые. Но что бы сделали "правильные" реформаторы? Они бы не стали топтаться по кадастру, аргументируя этот танец на "костях" тем, что нынешняя система "плохая", а создали бы эффективную модель. Пусть на это пришлось бы потратить год, но это того стоит.



Один из лучших кадастров в Европе – эстонский, разработанный на базе технологии блокчейн и юридической системы защиты титулов собственности Торренса, которая предполагает четкий механизм защиты собственников/инвесторов, выплату оным государственной компенсации в случае утраты актива и принцип безоговорочного признания актива за добросовестным владельцем. Системные инвесторы никогда не придут в экономику, в которой нет четких механизмов защиты титулов собственности, прозрачного кадастра, но в которых зато есть легко коррумпируемые местные власти. Хотите увидеть, как это работает? Поезжайте в такие села и поселки вокруг Киева, как Конча-Заспа, Козин и другие, где тысячи гектаров земли были распределены за официальные копейки, а затем перепроданы за сотни миллионов долларов, в результате чего возникли "обиталища" новых "элит". И спросите у местных жителей, как конвертировались эти деньги в создание новых рабочих мест. Единственная привилегия для них – возможность продать свою землю и уехать. Зато от мнимого самоуправления выстраивается любопытная цепочка. Нерезиденты получат право покупать земли несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов, а местные органы власти получат право самостоятельно менять целевое назначение земель.



Тут просматривается четкий "схематоз" будущего. Вначале местные органы принимают решение вывести сельскохозяйственные земли из аграрного оборота и изменяют их целевое назначение. А уже затем нерезидент может спокойно купить эти наделы и разместить там что угодно: хотя поле солнечных батарей, хотя мусорный полигон. Заметьте, схема работает даже если мораторий на продажу сельскохозяйственных земель будет продлен или сама модель рынка существенно будет пересмотрена в части возможности иностранных компаний покупать пашню.



Ведь речь идет покупке земель с уже измененным целевым назначением, а значит, все ограничения в отношении такой покупки, включая норму о концентрации в одни руки, уже не работают. Более того, законопроект предусматривает отмену процедуры согласования изменения целевого назначения отдельно ценных земель и земель природно-заповедного и природоохранного фонда.



В случае принятия закона можно будет менять целевое назначение заповедников на том основании, что, мол, заповедный статус будет сохранен за земельным участком с новым целевым. Что это значит на практике?



А то, что в "Аскании-Нове" можно будет построить условный завод по утилизации ртути или разместить свалку, то ничего страшного – заповедный статус же не изменился! Пусть здесь и присутствует определенная доля утрирования, но в целом смысл изменений понятен. Кроме того, планируют убрать норму, согласно которой Кабмин согласовывал продажу государственных земель иностранным компаниям (видно, нынешнее правительство не очень оптимистично в отношении своей каденции, а спонсоры настроены поработать подольше). Как ненужный рудимент хотят отменить агрохимическую паспортизацию земель под тем предлогом, что нынче паспорта выдаются без выезда на место и за определенную мзду. И здесь опять, как случае с государственными стандартами, "реформой" СЭС, правильные выводы ведут к неправильным решениям. Ведь если санэпидемстанции брали взятки, это не значит, что нужно полностью отменить контроль в секторе общественного питания и постоянно травить украинцев "шаурмой". Но земля – это не "шаурма". В случае с отравлением можно просто "прочиститься" и пару дней посидеть в уютной "комнатке" без окон, а отмена экспертизы и агрохимических паспортов – это путь к полной деградации украинских почв и переходу на монокультуры в виде "семечки", кукурузы, рапса и сои. Мы уже в значительной мере потеряли в результате отмены стандартизации качество своих товаров, и наиболее известный бренд сегодня – это "белорусские продукты". Через пару лет с такими законами не только обычные граждане станут покупать молоко и масло из Беларуси, но и наши фермеры вполне могут начать "обрабатывать" и "белорусские" земли. Особенно "наивно" звучит тезис депутатов о том, что "проблема истощения почв землепользователями является одним из последствий длительного существования моратория на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения, в условиях которого использование земель сельскохозяйственного назначения в основном осуществляется не их владельцами, а лицами, имеющими право временного (и в основном непродолжительного) пользования ими. В защите земель от истощения заинтересован прежде только хозяин земельного участка". Ну да, заинтересован, особенно иностранный: почти как производитель колбасы "заинтересован" использовать для производства оной лишь отборное мясо высшего качества, а не хвосты, жилы и "уши мертвого осла"… Да и тезис о временном/непродолжительном использовании земель звучит уж слишком избирательно – при обсуждении законопроекта о либерализации рынка земли нас "потчевали" информацией о 50-летних договорах аренды…. В общем, пока шла "заруба" за модель открытия рынка земли, "слуги народа" скатали такую законодательную "куклу", что позавидовал бы сам Остап Бендер, который, судя по всему, знал намного меньше способов разбогатеть, не нарушая требования УК. С такими законами уже лет через десять где-нибудь в далеком селе может состояться примерно следующий разговор потенциального инвестора и местного "служителя закона": "Ночь, зимний хутор, на перекрестке переминается с ноги на ногу полицейский. Одинокая машина. За рулем японец. Опускает стекло, кланяется, говорит: О-мавари-сан, коно сабисии, юки-но цумотта мати де ваша знаменитая "Рілля" но бин-о доко дэ каэмас ка?". Полицейский удивленно смотрит на пришельца и произносит: "Извиняюсь, не понял… чего-чего вы хотите купить в этом печальном заснеженном поселке?". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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