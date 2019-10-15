Во вторник, 15 октября, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске отметила, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений вероятно только при условии выполнения ряда пунктов, между которых роспуск так называемых "ЛНР" и "ДНР" и полное прекращение огня.

Об этом на своей странице в Facebook заявила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украинская сторона отметила, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений вероятно исключительно при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазиугруппировок "Л/ДНР", полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями", - сообщила Олифер.

Кроме того, она заявила, что выполнение блока по безопасности Минских соглашений является ключевым для возвращения мира на Донбасс.

"Вопреки Минским договоренностям, НВФ ОРДЛО продолжают систематически нарушать режим тишины вдоль всей линии соприкосновения, в т.ч. в районе н.п. Золотое и Петровское, где должно состояться разведения сил и средств. Украинская сторона четко отметила: такое разведение может произойти только при условии соблюдения 7-дневного режима тишины на этих участках. Несмотря на обязательства, зафиксированные Минскими соглашениями, НВФ ОРДЛО не сводят с линии соприкосновения тяжелую артиллерию, зато размещают на передовой танки и минометы", – написала она.

Незаконные вооруженные формирования продолжают систематически нарушать "режим тишины" вдоль всей линии соприкосновения, в том числе в районе н.п. Золотое и Петровское, где должно состояться разведение сил и средств. Об этом по итогам заседания ТКГ в Минске заявила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер

"Украинская сторона четко отметила: такое разведение может состояться только при условии соблюдения 7-дневного "режима тишины" на этих участках. Несмотря на обязательства, зафиксированные минскими соглашениями, НВФ ОРДЛО не отводят от линии соприкосновения тяжелую артиллерию и вместо этого размещают на передовой танки и минометы", - заявила Олифер.

Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать новый график разведения сил на Донбассе. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, сообщает " Интерфакс ".

"К сожалению, сторонам не удалось выполнить разведение сил в Петровском и Золотом, которое было определено на прошлой встрече контактной группы. Однако стороны подтвердили намерение развести силы на пилотных участках. Я надеюсь, что они сделают это в будущем", - сказал Сайдик.

Также спецпредставитель отметил, что новый график обсуждался, но стороны к консенсусу не пришли.

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