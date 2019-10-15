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|Впереди война - у Зеленского умер мир. Украина в Минске потребовала ликвидации "ЛДНР"
|15.10.2019 19:23
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Во вторник, 15 октября, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске отметила, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений вероятно только при условии выполнения ряда пунктов, между которых роспуск так называемых "ЛНР" и "ДНР" и полное прекращение огня.
Об этом на своей странице в Facebook заявила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.
Кроме того, она заявила, что выполнение блока по безопасности Минских соглашений является ключевым для возвращения мира на Донбасс.
Незаконные вооруженные формирования продолжают систематически нарушать "режим тишины" вдоль всей линии соприкосновения, в том числе в районе н.п. Золотое и Петровское, где должно состояться разведение сил и средств. Об этом по итогам заседания ТКГ в Минске заявила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер
Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать новый график разведения сил на Донбассе. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, сообщает "
Также спецпредставитель отметил, что новый график обсуждался, но стороны к консенсусу не пришли.