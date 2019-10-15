Максим Бужанский

Как вы знаете, наш уважаемый Генеральный Прокурор, почему то забыв провести конкурс, назначил себе двух заместителей.

Нам действительно удалось собрать уникальную команду, даже на фоне всех предыдущих.

Если вы думали, что всё самое смешное вы уже видели, то нет.

Так вот, насчет Генеральной Прокуратуры.

Одним из которых, по счастливой для нас всех случайности, оказался господин Касько.

И вот с ним то и связана одна удивительная с медицинской точки зрения история.

Как многи из вас помнят, несколько лет назад разразился скандал.

Оказалось, что уволенный из ГПУ Касько приватизировал служебную квартиру.

Кто то из гпушников дал брифинг, на котором рассказал подробности ухищрений, с помощью которых Касько выклянчил эту квартиру у Родины.

Не буду приводить деталей этой истории, но если бы вы прочитали эту жуть, любой из вас из жалости отдал бы ему свою.

Ибо так тяжело никому из вас не жилось.

И хрен бы с ним, но Касько обиделся, ощутил честь и достоинство, и пошел защищать их в суде.

С иском к Генпрокуратуре.

Проиграл, но жить в опороченной квартире было унизительно и противно, и Касько пошел в апелляцию.

Проиграл и её.

А 155 квадратных метров откровенно бесили, и Касько в июне 19го года подал кассацию в высший Суд.

Короче, чтоб долго не рассказывать.

Завтра судебное заседание.

Истец Касько будет биться против Генпрокуратуры, вторым человеком в которой служит замгенпрокурора Касько.

Касько против Касько.

Если судья не сойдёт с ума, то болеем за обе стороны.

А нет ли тут некоего конфликта интересов, вы как думаете?

Не получится ли так, что ГПУ выиграет, потому что замгенпрокурора Касько включил админресурс?

Или проиграет, потому что замгенпрокурора Касько решил подыграть истцу Касько?

Как бы у нас избиратель не занервничал, честное слово.