Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка направил в суд обвинительный акт против Александра Ефремова по так называемому "делу о диктаторских законах 16 января 2014 года". Об этом сообщил адвокат Андрей Портнов в Telegram.

"Прокурор прямо указал в обвинительном акте декриминализованную, то есть несуществующую статью Уголовного Кодекса", - прокомментировал дело Портнов.

Как сообщалось, 22 июля Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи Ефремова и отправил его домашний арест с ношением электронного браслета.

16 января 2017 года Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против Ефремова, обвиняемого в сепаратизме, государственной измене, организации захвата Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату управления Службы безопасности Украины и созданию самопровозглашенной "Луганской народной республики".

Он был задержан в Киеве 30 июля 2016 года.

Напомним, 16 января 2014 депутаты поднятием рук, без использования системы "Рада" проголосовали за пакет законов, предоставлявший органам государственной власти большую свободу действий в сфере наказания участников акций протеста. Запрещалось, например, движение в колонне более 5 автомобилей, предполагалось наказание за работу СМИ, не имеющих государственной регистрации. За организацию любого собрания или митинга, предусматривался штраф и арест до 10 суток.

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