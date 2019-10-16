Претендент на пост президента США от Демократической партии конгрессмен Тулси Габбард заявила, что американские власти использует террористическую группировку "Аль-Каида" в борьбе с правительством президента Сирии Башара Асада.

"Я гарантирую, что мы прекратим поддерживать террористов вроде "Аль-Каиды" в Сирии, которые являются наземными войсками в этой войне по смене режима", - заявила Габбард на дебатах кандидатов в президенты от Демократической партии.

Кроме того, Габбард пообещала добиться отмены санкций Саудовской Аравии против Йемена и санкций, вызвавших голод в Сирии.

При этом политик назвала "отвратительными" публикации в газете New York Times, где ее назвали "активом России" и "защитником Асада".

Ранее власти Сирии и России часто указывали на то, что западные государства препятствуют борьбе с террористическими группировками на территории Сирии, поскольку намерены использовать их в борьбе с властями страны.

В частности, в сентябре в МИД России, комментируя решение США ввести санкции за поставки топлива для ВКС в Сирии, заявили, что Вашингтон "опекает" террористов из "Джебхат ан-Нусры" и "Хейят Тахрир аш-Шам", снабжает их всем необходимым и старается прикрыть от ударов, несмотря на то, что эти организации повсеместно признаны террористическими, являясь прямыми наследниками "Аль-Каиды".

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