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|Претендент на пост президента США заявила, что американская власть поддерживает террористов в Сирии
|16.10.2019 06:32
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Претендент на пост президента США от Демократической партии конгрессмен Тулси Габбард заявила, что американские власти использует террористическую группировку "Аль-Каида" в борьбе с правительством президента Сирии Башара Асада.
Кроме того, Габбард пообещала добиться отмены санкций Саудовской Аравии против Йемена и санкций, вызвавших голод в Сирии.
При этом политик назвала "отвратительными" публикации в газете New York Times, где ее назвали "активом России" и "защитником Асада".
Ранее власти Сирии и России часто указывали на то, что западные государства препятствуют борьбе с террористическими группировками на территории Сирии, поскольку намерены использовать их в борьбе с властями страны.
В частности, в сентябре в МИД России, комментируя решение США ввести санкции за поставки топлива для ВКС в Сирии, заявили, что Вашингтон "опекает" террористов из "Джебхат ан-Нусры" и "Хейят Тахрир аш-Шам", снабжает их всем необходимым и старается прикрыть от ударов, несмотря на то, что эти организации повсеместно признаны террористическими, являясь прямыми наследниками "Аль-Каиды".