В действиях народного депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко относительно приватизации Одесской киностудии усматриваются преступления. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Василий Нимченко в эфире телеканала "112 Украина" .

"Вопиющие вещи, когда на глазах у всех, прошу прощения, обнаглев до предела, представитель "Слуги народа", который является Ткаченко, - он возглавляет комитет информационной политики, и на своем комитете рассматривали законопроект, какой бы вы себе думали? Законопроект, который называется "О государственной поддержке кинематографии". И в этом законе снять эмбарго или снять мораторий с приватизации государственной части Одесской киностудии. Вот и все, это просто посмеялись над людьми, посмеялись над понятием, что такое государственная собственность", – сказал он.

"Мы обратились и указали на то, что имеют место быть квалифицирующие признаки в действиях господина Ткаченко преступления, предусмотренного Уголовного кодекса Украины. Во-первых, это все его действия так открыто и нагло свидетельствует - ну что, кто еще не понимает, что если он вместе с женой, являясь сособственником 49% акций Одесской киностудии, ставит вопрос как глава комитета, делает ему правовое сопровождение, подписывает повестку дня и подписывает заключение и решение комитета, что "вот это надо приватизировать". Между строк читаем, там стоит Ткаченко. Это что? У него была личная собственность и была государственная, 50+1. Закон однозначно говорит, что такой человек не имеет права принимать решение. Это как раз и есть конфликт интересов, это коррупционные, прямо коррупционные действия, имеющие признаки преступления и 364, и 344", – отметил Нимченко.

Он добавил, что в обращении партии было указано, что "люди обратились к президенту, люди просили, что прекратите издевательство над государственным предприятием".



"Это ж не просто оборотные и основные средства. Это земля до 9 гектаров, это люди более 350 человек, причем интеллект - интеллект кинематографии, можно так сказать. 350 человек, специалисты в этой отрасли. И они обратились к президенту. И что? Никаких. И мы тогда вынуждены обратиться в правоохранительные органы. Мы усматриваем четко и жестко, при наличии такого конфликта интересов он, по сути, должен приостановить свои полномочия служащего в государстве", – констатировал Нимченко.

Одесские кинематографисты требуют создание следственной комиссии в парламенте, чтобы спасти ее от приватизации народным депутатом от фракции "Слуга народа" Александром Ткаченко . Об этом сообщил в эфире телеканала "112 Украина" продюсер и кинорежиссер Виктор Ноздрюхин-Заболотный.

Он заявил, что кинематографисты Одессы требуют от Верховной Рады создание следственной комиссии по делу о приватизации Одесской киностудии.

"Необходимо, чтобы туда вошли депутаты от всех фракций представленных в парламенте. Это обязательно. Также туда должны войти люди, которые знают законодательство, то есть юристы. И кинематографисты, которые имеют отношение к Одесской киностудии", - сказал Ноздрюхин-Заболотный.

Он сообщил, что известный одесский кинорежиссер-постановщик и заслуженный деятель искусств Украины Леонид Павловский с 15 октября объявил голодовку. По словам продюсера, они уговаривали его это не делать, потому что у мужчины онкологического заболевание. Однако это не помогло.

"Только следственная комиссия спасет Одесскую киностудию от того, что на ней происходит сейчас и вообще последние 14 лет", - подытожил Ноздрюхин-Заболотный.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира