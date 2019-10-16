Игорь Лесев

Украинская политика – это даже не инфантильно, непоследовательно или нелепо. Это всегда и в первую очередь стыдно. Идти на выборы с тезисом о мире. Мурыжиться на переговорах в Минске. Затрахать всех с давно согласованной на международном уровне формулой Штайнмайера . А затем заявиться на собственную свадьбу и заявить, что невеста должна похудеть, иначе ничего не будет. Вот за это и стыдно.

Еще раз. Минск – он не безальтернативен. Также, как когда-то был не безальтернативен Нантский эдикт или Сен-Жерменский мирный договор. Наверняка, можно было чуть по-другому, а можно было даже и вообще никак.

Но в договорных отношениях есть одно непременное условие – стороны их выполняют. Если они неприемлемы – стороны их не подписывают.

Да, бывают варианты, когда обстоятельства стоят выше собственных хотелок. Ты, скажем, хочешь начать профессиональную карьеру футболиста, а тебе говорят, что в 39 лет не подпускают подавать даже мячики.

Но Украина все же не проигравшая сторона на Донбассе. Даже с учетом того, что обе военные кампании 14-го и 15-го были с треском провалены. Украина не добилась генеральной хотелки, но не потеряла ничего принципиально нового, а с учетом сепаратисткой волны, охватившей практически весь Донбасс, сумела самопровозглашенные республики значительно сократить территориально.

Это именно стакан, который наполовину полон или пуст. Плюс – Мариуполь, Славянск, Краматорск, Лисичанск и Северодонецк. Минус – памятник Ленину на центральной площади Донецка и такой ненавистный русский язык в оставшихся неподконтрольными городах Донбасса.

А теперь пришло время определяться. Для начала сказать людям – нам, простым обывателям – какую модель Украины вы продолжаете лепить? Этническую? Украину для украиноязычных украинцев? Если так, то, естественно, ни о каком Минске речи быть не может. Но вы просто должны об этом сказать вслух. И здесь, и за поребриком. Нельзя быть верным мужем и только по средам трахаться с проститутками.

Если вы строите мультикультурную Украину, с признанием права за своими согражданами в языковом разнообразии и культурных особенностях регионов, тогда непонятно, что вас пугает в Минске. Просто озвучьте ваши страхи. Ваши «красные линии», о которых вы чешете, но которые вы не конкретизируете.

Мне вот показательна в этом плане Испания. Ребята пережили страшную гражданскую и получили по итогу очень действенную прививку от кровопролития. И научились цивилизованно жить и также решать вопросы друг с другом, не испытывая при этом какой-то взаимной любви и уважения.

Страна формально унитарная, а по факту состоит из автономий с разным уровнем внутреннего самоуправления. Периодически там начинается движуха за отделение, как в Каталонии образца 17-го. Потом приезжают «полицаи» из Мадрида и разгоняют организаторов. Вот на днях девять фигурантов, организовавших референдум о независимости, получили реальные крупные сроки.

Но ощутите разницу с Донбассом. Я даже не об АТО и обстрелах. В Каталонии, как и на Донбассе, миллионы желающих свалить нафиг от центра. Но в Мадриде это просто признают, как неприятный факт, и последовательно говорят «нет», не делая при этом попыток сделать из каталонцев, басков, галисийцев или андалусийцев испанцев кастильского типа. Где одна нация и один язык.

И реакция Киева на идентичные сепаратистские движения. Сотни тысяч своих же сограждан называются сепарами и коллаборантами. А отстаивание языковых прав провозглашается атакой на суверенитет страны. Так было при Порошенко, и так продолжается при Зеленском.

Позиция абсолютно тупиковая, потому что она не о мире, не о примирении, и вообще не о попытках интеграции. Отказ от Минска – это отказ от мультикультурной модели построения государства. А дальше только армовир. Ну, потому что идеологический вакуум не может быть пустым. Он обязательно чем-то будет наполнен. И, похоже, будет снова наполнен вятровичами.

А от неподконтрольной части Донбасса Украина таки отказалась. Невеста им, понимаешь, не такая. Невеста уже давно сношается с Ростовской областью, де-факто ставшей ее продолжением. А женишок наш все еще думает, что он молод и всем интересен.