Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали установку защитных барьеров украинскими силовиками на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, сообщили в среду в пресс-службе миссии.

"Двенадцатого октября на участке разведения в районе населенного пункта Золотое СММ наблюдала установку восьми защитных барьеров типа Hesco, заполненных грунтом", - процитировали отчет миссии в ее пресс-службе. В миссии ОБСЕ уточнили, что наблюдатели также зафиксировали примерно в 30 метрах от северного края участка разведения на подконтрольной Киеву территории колесный экскаватор, два легких грузовика, а также 15–20 украинских силовиков, убиравших растительность в районе блокпоста.

В Народной милиции ЛНР отметили, что также фиксируют продолжение работ по укреплению позиций украинских силовиков в районе участка разведения сил.

"Тринадцатого октября нашей разведкой зафиксирован экскаватор, кран и шесть грузовых машин, которые продолжали дооборудование позиций в зоне разведения сил и средств №2 Золотое", - заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.

Обмен пленными, особый статус ОРДЛО, амнистия и выборы обсуждались на встрече ТКГ в Минске 15 октября. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА .

"В центре внимания политической рабочей группы сегодня была правовая реализация особого статуса ОРДО и ОРЛО, в том числе с учетом процесса децентрализации в Украине, вопросы амнистии и модальности местных выборов в ОРДО и ОРЛО", - сообщил Сайдик.

Гуманитарная рабочая группа ТКГ продолжила дискуссию по обмену удерживаемыми в связи с конфликтом, включая поиск пропавших без вести.

Экономическая подгруппа обсуждала вопросы мобильной связи и водоснабжения через линию соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, выплаты пенсий.

Вместе с тем, Сайдик проинформировал, что трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать новый график разведения сил на Донбассе.

Следующая встреча трехсторонней контактной группы состоится 29 октября.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира