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|Украинские силовики укрепляют позиции на участке отвода сил. ОБСЕ
|16.10.2019 08:06
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Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали установку защитных барьеров украинскими силовиками на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, сообщили в среду в пресс-службе миссии.
В Народной милиции ЛНР отметили, что также фиксируют продолжение работ по укреплению позиций украинских силовиков в районе участка разведения сил.
Обмен пленными, особый статус ОРДЛО, амнистия и выборы обсуждались на встрече ТКГ в Минске 15 октября. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает корреспондент
Гуманитарная рабочая группа ТКГ продолжила дискуссию по обмену удерживаемыми в связи с конфликтом, включая поиск пропавших без вести.
Экономическая подгруппа обсуждала вопросы мобильной связи и водоснабжения через линию соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, выплаты пенсий.
Вместе с тем, Сайдик проинформировал, что трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать новый график разведения сил на Донбассе.
Следующая встреча трехсторонней контактной группы состоится 29 октября.