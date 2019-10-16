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|Россия — страна, с которой на Ближнем Востоке все ведут переговоры. The Washington Post
|16.10.2019 09:21
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В недалеком прошлом ни одно упоминание Саудовской Аравии в российских СМИ не обходилось без того, чтобы тот или иной чиновник не осудил ее радикальный ваххабитский ислам как экстремистскую угрозу образу жизни самой России.
Но в понедельник в Эр-Рияд, Саудовская Аравия, прибыл президент Владимир Путин — он спустился по трапу своего самолета под грохот салюта из 21 пушки и направился в королевский дворец в сопровождении кавалерийского эскорта.
Менее четырех лет назад Турция сбила российский военный самолет близко от своей границы, вызвав опасения, что после начала противостояния между этими соседними странами в Сирии конфликт начнет расширяться.
Однако сегодня, на фоне вывода американских войск из северо-восточной Сирии, аналитики сходятся во мнении, что теперь Россия начнет удерживать Турцию путем переговоров и с помощью убеждения.
Например, у Саудовской Аравии и Ирана нет ничего, кроме глубокой вражды друг к другу, но Москва поддерживает хорошие отношения и с Эр-Риядом, и с Тегераном. В каком-то смысле она стравливает их в своих интересах, сказал в недавнем интервью Марк Кац (Mark Katz), профессор Университета Джорджа Мейсона, который изучает Россию и Ближний Восток.
Турки ненавидят президента Сирии Башара Асада. Россия является самым верным союзником Асада, но при этом Россия только что продала Турции зенитную ракетную систему.
Теперь Путин хочет продать такую же и Саудовской Аравии. А кроме того, заявляет о готовности построить атомную электростанцию.
По словам аналитиков, именно США открыли России двери на Ближний Восток своим замешательством, непоследовательностью, промахами и неверными шагами — особенно в последние несколько дней. Москва, если не говорить о правах человека и прозрачности, является желанным разнообразием со стороны Запада, говорят они. Путин находит общий язык с такими разными лидерами, как президент Сирии Асад, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Ирана Хасан Рухани и даже президент Израиля Биньямин Нетаньяху. Россияне не осуждают саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана за убийство журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.
Вывод американских войск из Сирии дает России еще большую свободу действий в этой стране. Вторжение Турции в курдские районы не угрожает интересам России напрямую. Более того, это дало россиянам возможность убедить курдов начать переговоры с правительством Асада. Взаимные обвинения между Турцией и США — двумя союзниками по НАТО — дают России еще больше возможностей укрепить свои позиции, поскольку она пытается ослабить западный альянс.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия и США могли бы вместе выступить посредниками в дальнейших переговорах между курдами и правительством Асада.
Для Москвы это политика уравновешивания: завести дружбу с одной стороной, потом с другой, при этом «посеять» неуверенность, добиться заключения каких-то сделок, какого-то военного присутствия. Кац утверждает, что у России нет реальной стратегической цели на Ближнем Востоке. Она хочет и дальше оставаться игроком и не допустить доминирования какой-то одной стороны.
Неизвестно, добавил он, вероятно ли это в долгосрочной перспективе.
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