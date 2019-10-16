Конгресс США отложил голосование относительно импичмента президента Дональда Трампа. Об этом заявила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, передает Fox News .

Отмечается, что это важный вопрос для демократов, и они не блефуют, а "пытаются найти правду".

"Нет никаких требований о том, чтобы немедленно проводить голосование, следовательно сейчас мы его проводить не будем", - сказала Пелоси.

Ранее сообщалось, что поддержка импичмента президента США Дональда Трампа в американском обществе на этой неделе на несколько пунктов снизилась, по сравнению с прошлой неделей, и составляет почти одинаковые показатели "за" и "против".

Кроме этого, вице-президент США Майк Пенс и личный адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани заявили, что не будут сотрудничать с расследованиемкасательно импичмента, которое было инициировано Палатой представителей США.

Напомним, что скандал вокруг телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского начался после жалобы информатора американской разведки, который утверждал, что президент США давил на украинского лидера.

Во время разговора Трамп несколько раз упомянул о необходимости продолжить расследование относительно украинской газодобывающей компании Bursima, где работал сын Джо Байдена, соперника Трампа на будущих президентских выборах в США.

Это стало поводом для начала процедуры импичмента президенту США. В ходе расследования конгрессмены пожелали установить, не сдерживал ли Трамп военную помощь Украине, чтобы подтолкнуть Киев к расследованию дела Джо и Хантера Байденов.

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