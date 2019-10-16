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Конгресс США отложил голосование относительно импичмента Трампа
16.10.2019 10:16

Конгресс США отложил голосование относительно импичмента президента Дональда Трампа. Об этом заявила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, передает Fox News.

Конгресс США отложил голосование относительно импичмента Трампа

Отмечается, что это важный вопрос для демократов, и они не блефуют, а "пытаются найти правду".

"Нет никаких требований о том, чтобы немедленно проводить голосование, следовательно сейчас мы его проводить не будем", - сказала Пелоси.

Ранее сообщалось, что поддержка импичмента президента США Дональда Трампа в американском обществе на этой неделе на несколько пунктов снизилась, по сравнению с прошлой неделей, и составляет почти одинаковые показатели "за" и "против". 

Кроме этого, вице-президент США Майк Пенс и личный адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани заявили, что не будут сотрудничать с расследованиемкасательно импичмента, которое было инициировано Палатой представителей США.

Напомним, что скандал вокруг телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского начался после жалобы информатора американской разведки, который утверждал, что президент США давил на украинского лидера.

Во время разговора Трамп несколько раз упомянул о необходимости продолжить расследование относительно украинской газодобывающей компании Bursima, где работал сын Джо Байдена, соперника Трампа на будущих президентских выборах в США.

Это стало поводом для начала процедуры импичмента президенту США. В ходе расследования конгрессмены пожелали установить, не сдерживал ли Трамп военную помощь Украине, чтобы подтолкнуть Киев к расследованию дела Джо и Хантера Байденов.

 

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