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|Конгресс США отложил голосование относительно импичмента Трампа
|16.10.2019 10:16
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Конгресс США отложил голосование относительно импичмента президента Дональда Трампа. Об этом заявила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, передает
Отмечается, что это важный вопрос для демократов, и они не блефуют, а "пытаются найти правду".
Ранее сообщалось, что поддержка импичмента президента США Дональда Трампа в американском обществе на этой неделе на несколько пунктов снизилась, по сравнению с прошлой неделей, и составляет почти одинаковые показатели "за" и "против".
Кроме этого, вице-президент США Майк Пенс и личный адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани заявили, что не будут сотрудничать с расследованиемкасательно импичмента, которое было инициировано Палатой представителей США.
Напомним, что скандал вокруг телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского начался после жалобы информатора американской разведки, который утверждал, что президент США давил на украинского лидера.
Во время разговора Трамп несколько раз упомянул о необходимости продолжить расследование относительно украинской газодобывающей компании Bursima, где работал сын Джо Байдена, соперника Трампа на будущих президентских выборах в США.
Это стало поводом для начала процедуры импичмента президенту США. В ходе расследования конгрессмены пожелали установить, не сдерживал ли Трамп военную помощь Украине, чтобы подтолкнуть Киев к расследованию дела Джо и Хантера Байденов.