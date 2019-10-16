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|Харьковский горсовет поддержал «формулу Штайнмайера» и призвал выполнять Минские соглашения
|16.10.2019 10:35
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В Харьковском горсовете поддержали Минские соглашения и «формулу Штайнмайера» и потребовали от дипломатов всех уровней прекратить перекручивание договоренностей и остановить акцию «Нет капитуляции».
Как отмечается в документе, обращение горсовета обусловлено обострением внутренней политической ситуации в Украине. Сообщает
Соответствующее решение поддержали 53 депутата, 12 проголосовали против.
Харьковский городской совет в своем обращении призвал коллег из органов местного самоуправления всех уровней поддержать усилия Президента Украины Владимира Зеленского в его деятельности на пути возвращения мира в Украину. А те городские и областные советы, которые приняли решение о недопущении «Формулы Штанмайера», отозвать эти документы.