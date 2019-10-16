В Харьковском горсовете поддержали Минские соглашения и «формулу Штайнмайера» и потребовали от дипломатов всех уровней прекратить перекручивание договоренностей и остановить акцию «Нет капитуляции».



Как отмечается в документе, обращение горсовета обусловлено обострением внутренней политической ситуации в Украине. Сообщает "Мой Харьков".

Соответствующее решение поддержали 53 депутата, 12 проголосовали против.

«Мы, депутаты Харьковского городского совета, поддерживаем Президента Украины в поисках мира. Мы считаем «Формулу Штанмайера» единственным на сегодня реальным путем к прекращению войны. Отвод войск не является отступлением, а является шагом вперед к еще большему прекращении огня, а, следовательно, и смертей. Расформирование на временно оккупированных территориях всех незаконных вооруженных формирований принесет спокойствие нашим братьям, таким же украинцам, как и мы, в отдельных частях Луганской и Донецкой областей. Контроль над украинской границей защитит от появления на территории страны людей, которые стремятся дальнейшего противостояния на Востоке, и будет помогать проведению местных выборов не под дулами автоматов, а под наблюдением ОБСЕ. Выборы в ОРДЛО по украинскому законодательству вернет в Украину неконтролируемые сейчас территории», — говорится в документе.

Харьковский городской совет в своем обращении призвал коллег из органов местного самоуправления всех уровней поддержать усилия Президента Украины Владимира Зеленского в его деятельности на пути возвращения мира в Украину. А те городские и областные советы, которые приняли решение о недопущении «Формулы Штанмайера», отозвать эти документы.

Кроме того, в своем обращении депутаты Харьковского городского совета требуют от политиков всех уровней прекратить инсинуации вокруг этого документа, а также воздержаться от проведения акций «Нет капитуляции». «Формула Штанмайера» не предусматривает признание аннексии Крыма. «Эта формула не легализует боевиков, а наоборот, предполагает возвращение украинского законодательства и правопорядка на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Отказ от нее в рамках Нормандского формата избавит Президента аргументов в поддержку Украины со стороны таких мощных союзников, как Германия и Франция», — сказано в документе.

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