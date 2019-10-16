Раввин Лирон Эдери

Выходя из двухдневных праздников, на которых находился без интернета, телефона и компьютера, я столкнулся с публикацией Анатолия Шария по теме посещения премьер-министра Украины ненужной, глупой группы, которая отрицает убийство моих предков из Венгрии и с возмущением Шария, мол почему еврейская диаспора в Украине и даже государство Израиля не находят времени прореагировать на эту ситуаци.

Я недолго думал, у меня было несколько реакций одновременно.

Первая реакция - я не поверил, что второй руководитель нации сходил слушать тупую группу.

А потом убедился, что сходил.

Вторая реакция - я не поверил, что эта группа настолько тупая.

А потом убедился, что так и есть.

Но насколько я знаю, не только мои родственники из Венгрии по мнению этой группы испарились в воздухе, но и родственники бывшего премьер-министра Гройсмана.

И, кажется, это связанно и с родственниками настоящего президента Украины.

У меня остается только один вопрос.

Премьер-министр настолько осторожный человек или настолько любит песни этой группы, что готов пожертвовать нашими чувствами? Но на этот вопрос у меня нет ответа. И пусть он будет на совести уважаемого премьер-министра.



А по поводу реакции евреев, еврейских организаций или государства Израиль, то у меня вопрос к моему уважаемому другу Анатолию Шарию.

Разве нужно реагировать на тупых людей? Я не называю премьер-министра тупым.

Я называю ситуацию тупой. У меня нет слов.



И, если по серьезному.

Я, главный раввин Кривого Рога, Лирон Эдери, бабушка и дедушка которого узники Аушвица и Треблинки, корнями из Венгрии, были высланы из своих домов по приказу Гиммлера и Эйхмана в последние 8 месяцев войны вместе с 800 тыс. выжившими евреями в Венгрии, после убийства в основном в газовых камерах 3 млн евреев в Польше и после расстрела в братской могиле в Украине, Белоруссии и части России около 3 млн евреев.



Чувствую стыд, что премьер-министр Украины в 2019 г. посетил выступление столь древней, низкой и отвратительной группы и дал опору столь тупым, низким и некультурным людям думать, что Вы с ними согласны.

Я очень надеюсь, что это не так и что Вы найдете в себе силы это исправить.

С уважением, Лирон Эдери