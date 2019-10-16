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|Адвокат Лукаш подала в ГБР заявление на следователя Кривобока, которого обвиняют в целой серии преступлений
|16.10.2019 11:12
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Адвокат Елены Лукаш Юрий Иващенко обратился в ГБР с заявлением о наличии в действиях следователя управления специальных расследований ГПУ Юрия Кривобока уголовных преступлений. Об этом он сообщил в Facebook.
По его словам, сейчас готовятся еще несколько заявлений в отношении следователя Кривобока уже в части его служебной деятельности.