Адвокат Елены Лукаш Юрий Иващенко обратился в ГБР с заявлением о наличии в действиях следователя управления специальных расследований ГПУ Юрия Кривобока уголовных преступлений. Об этом он сообщил в Facebook.

"Не подумайте, что мы завидуем, но бизнес успех следователя впечатляет. Не пойму когда человек успевает работать следователем. Как мы все понимаем, что честно заработать в ГПУ на несколько элитных домов, десятки земельных участков, просто невозможно. Надеемся следствие ГБР раскроет секрет бизнес-успеха господина следователя", - написал Иващенко.

По его словам, сейчас готовятся еще несколько заявлений в отношении следователя Кривобока уже в части его служебной деятельности.

"Г-н Генеральный прокурор, мы Вам предлагали в течении суток уволить следователя, который безуспешно отправил повестку Елене Лукаш. Раз Вы не расслышали, ловите от нашего коллеги Юрия Иващенко юридический документ. Его суть в том, что это дело Вы доверили следователю, которого мы обвиняем в целой серии преступлений - декларировании недостоверной информации, легализации преступных доходов, покупке за неизвестно какие деньги 62 гектаров земли и десятков объектов недвижимости, неуплате налогов и других. Ну и ещё одна проблема. Во время уже Вашего Генерального прокурорства семья этого следователя, с целью скрыть имущество от конфискации, оформила на себя недвижимые активы находящегося в розыске депутата Скуратовского. Как мы и обещали, начинаем потихоньку надевать вам эту историю на голову. А следователя можно уже не увольнять, мы его за короткий срок превратим в участника воровской малины и будем ассоциировать теперь только с Вами, раз Вы оказали ему такое высокое доверие." - Заявил Андрей Портнов.

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