 Адвокат Лукаш подала в ГБР заявление на следователя Кривобока, которого обвиняют в целой серии преступлений - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Адвокат Лукаш подала в ГБР заявление на следователя Кривобока, которого обвиняют в целой серии преступлений
16.10.2019 11:12

Адвокат Елены Лукаш Юрий Иващенко обратился в ГБР с заявлением о наличии в действиях следователя управления специальных расследований ГПУ Юрия Кривобока уголовных преступлений. Об этом он сообщил в Facebook.

Адвокат Лукаш подала в ГБР заявление на следователя Кривобока, которого обвиняют в целой серии преступлений

"Не подумайте, что мы завидуем, но бизнес успех следователя впечатляет.

 

Не пойму когда человек успевает работать следователем.

 

Как мы все понимаем, что честно заработать в ГПУ на несколько элитных домов, десятки земельных участков, просто невозможно.

 

Надеемся следствие ГБР раскроет секрет бизнес-успеха господина следователя", - написал Иващенко. 

По его словам, сейчас готовятся еще несколько заявлений в отношении следователя Кривобока уже в части его служебной деятельности.

"Г-н Генеральный прокурор, мы Вам предлагали в течении суток уволить следователя, который безуспешно отправил повестку Елене Лукаш. 

 

Раз Вы не расслышали, ловите от нашего коллеги Юрия Иващенко юридический документ. 

 

Его суть в том, что это дело Вы доверили следователю, которого мы обвиняем в целой серии преступлений - декларировании недостоверной информации, легализации преступных доходов, покупке за неизвестно какие деньги 62 гектаров земли и десятков объектов недвижимости, неуплате налогов и других. 

 

Ну и ещё одна проблема. Во время уже Вашего Генерального прокурорства семья этого следователя, с целью скрыть имущество от конфискации, оформила на себя недвижимые активы находящегося в розыске депутата Скуратовского.

 

Как мы и обещали, начинаем потихоньку надевать вам эту историю на голову. А следователя можно уже не увольнять, мы его за короткий срок превратим в участника воровской малины и будем ассоциировать теперь только с Вами, раз Вы оказали ему такое высокое доверие." - Заявил Андрей Портнов. 

 

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