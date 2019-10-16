Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет ждать 7 дней для разведения сил на Донбассе. Об этом он заявил на встрече с президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом.

Зеленский отметил, что Украина ждет сообщение ОБСЕ, что 7 дней не было обстрелов.

"Мы будем ждать 7 дней тишины. Для нас признаком является ОБСЕ, которое должно сказать: "да, 7 дней не было выстрелов". На сегодня я знаю, что два дня нет выстрелов (на участках разведение войск, - ред.)", - заявил он.

Президент пошел ва-банк. Об этом сообщает телеграм-канал Легитимный.

"Все в «ОП» прекрасно понимали, что такое заявление это удар по имиджу президента на Юго-Востоке Украины, также отличный козырь для пророссийских сил.

Зная всё это, президент всё-таки пошел на этот шаг и повысил ставки в торгах с Россией. Скрытый месседж, который Зеленский отправляет Путину, звучит так: «или вы соглашаетесь на Нормандскую встречу без отвода вооружения и других условий или мы оставляем все, так как есть и напряжение между нашими странами будет расти». Если Россия согласится на проведение нормандской встречи, то украинская сторона вернется к конструктивному диалогу.

На такой «шантаж» Зеленского вынудила идти сама ситуация. Ещё позавчера украинская сторона выступала всюду, как проситель Нормандской встречи, сейчас мы сделали разворот на 180 градусов и прямо заявили, что мы готовы вернуться к политике Петра Порошенко.

Задача стоит вынудить Россию пойти на уступки Украине и сесть за стол переговоров в Нормандском формате. Многие предупреждали Зеленского, что с Путиным "шантаж" может не пройти, но, как видим, Зе решил рискнуть." - Говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 15 октября, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске отметила, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений вероятно только при условии выполнения ряда пунктов, между которых роспуск так называемых "ЛНР" и "ДНР" и полное прекращение огня.

Об этом на своей странице в Facebook заявила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украинская сторона отметила, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений вероятно исключительно при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок "Л/ДНР", полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями", - сообщила Олифер.

Кроме того, она заявила, что выполнение блока по безопасности Минских соглашений является ключевым для возвращения мира на Донбасс.

"Вопреки Минским договоренностям, НВФ ОРДЛО продолжают систематически нарушать режим тишины вдоль всей линии соприкосновения, в т.ч. в районе н.п. Золотое и Петровское, где должно состояться разведения сил и средств. Украинская сторона четко отметила: такое разведение может произойти только при условии соблюдения 7-дневного режима тишины на этих участках. Несмотря на обязательства, зафиксированные Минскими соглашениями, НВФ ОРДЛО не сводят с линии соприкосновения тяжелую артиллерию, зато размещают на передовой танки и минометы", – написала она.

Незаконные вооруженные формирования продолжают систематически нарушать "режим тишины" вдоль всей линии соприкосновения, в том числе в районе н.п. Золотое и Петровское, где должно состояться разведение сил и средств. Об этом по итогам заседания ТКГ в Минске заявила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер

"Украинская сторона четко отметила: такое разведение может состояться только при условии соблюдения 7-дневного "режима тишины" на этих участках. Несмотря на обязательства, зафиксированные минскими соглашениями, НВФ ОРДЛО не отводят от линии соприкосновения тяжелую артиллерию и вместо этого размещают на передовой танки и минометы", - заявила Олифер.

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