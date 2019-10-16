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|"Спасибо Вам, прокурор Рябошапка": прокуратура Панамы закрыла уголовное дело против Порошенко
|16.10.2019 12:45
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Прокуратура Панамы закрыла уголовное дело по заявлению юриста Андрея Портнова, не найдя оснований для привлечения к ответственности пятого президента Украины Петра Порошенко.
Об этом сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков, передает
По его словам, к этому заявлению были приобщены личные показания Портнова, и тот настаивал, что прокуратура Панамы должна расследовать эти якобы преступления.
Адвокат пояснил, что прокуратура Панамы действительно проводила расследование.
Он также отметил, что это решение базируется на том, что в Украине расследуется уголовное производство, открытое по заявлению Портнова, а также указывается, что в заявлении Портнова не были отмечены факты, которые бы свидетельствовали о причастности компаний к каким-либо незаконным действиям.
Вместе с тем Новиков отметил, что это решение может быть обжаловано в Панамском суде, однако ему не известно, намерен ли адвокат Портнова в Панаме подавать соответствующее заявление.
В августе Портнов сообщил, что прокуратура Панамы возбудила уголовное дело в отношении Порошенко об отмывании доходов, полученных преступным путем.