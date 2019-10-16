Прокуратура Панамы закрыла уголовное дело по заявлению юриста Андрея Портнова, не найдя оснований для привлечения к ответственности пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков, передает "Интерфакс" .

"3 октября этого года Первая специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью Панамы приняла решение о закрытии дела, открытого по заявлению господина Андрея Портнова против Порошенко… В заявлении утверждалось, что компании, якобы связанные с Порошенко, осуществляли легализацию доходов, полученных преступным путем", - сказал Новиков.

По его словам, к этому заявлению были приобщены личные показания Портнова, и тот настаивал, что прокуратура Панамы должна расследовать эти якобы преступления.

Адвокат пояснил, что прокуратура Панамы действительно проводила расследование.

"Была проведена проверка данных, которые предоставил Портнов, и двух месяцев было довольно для того, чтобы прокурор разобрался с содержанием этого дела и принял решение о закрытии дела", - добавил Новиков.

Он также отметил, что это решение базируется на том, что в Украине расследуется уголовное производство, открытое по заявлению Портнова, а также указывается, что в заявлении Портнова не были отмечены факты, которые бы свидетельствовали о причастности компаний к каким-либо незаконным действиям.

Вместе с тем Новиков отметил, что это решение может быть обжаловано в Панамском суде, однако ему не известно, намерен ли адвокат Портнова в Панаме подавать соответствующее заявление.

В августе Портнов сообщил, что прокуратура Панамы возбудила уголовное дело в отношении Порошенко об отмывании доходов, полученных преступным путем.

"Два комментария. Первый - если эти компании не имеют отношения к Порошенко, почему об этой истории сообщают его адвокаты и почему именно адвокаты Порошенко ведут процессуальную переписку с Панамскими прокурорами. Второй - спасибо Вам, прокурор Рябошапка, что у Вас за полтора месяца не нашлось воли от имени ГПУ официально обменяться с Панамой документами, поинтересоваться активами Порошенко в этой стране и отреагировать на принятое по нашему заявлению решение прокурора Панамы о расследовании противоправной деятельности компаний Порошенко. Ваш вклад, г-н прокурор, в возвращение Украине украденных у неё активов трудно переоценить. Пётр Алексеевич, а Вы не сильно расслабляйтесь, у Вас скоро новый виток проблем." - Заявил Андрей Портнов.

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