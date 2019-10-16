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Украина - не президентская республика, вопросами мира должен заниматься парламент. Кузьмин
16.10.2019 13:41

На данный момент требование Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" является неожиданным для участников нормандского формата. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Украина - не президентская республика, вопросами мира должен заниматься парламент. Кузьмин

В частности, он отметил, что украинская сторона продолжает продвигать "новые вводные" в вопросе мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

"По ходу поступают новые вводные от украинской стороны.

 

Здесь можно смело сказать, что, конечно, такие новые вводные - они очень неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа", - заявил Песков.

По его словам, на сегодня сложно комментировать идею роспуска "ЛДНР", так как в Кремле не понимают, означает ли это отход от минских соглашений и от ранее взятых обязательств.

"Когда встреча в Нормандском формате состоится "на троих" без Украины, кто-то завопит привычное - А нас за шо?!!

 

Вот серьезно, это было бы классическим поворотом и выходом из сложившейся ситуации.

 

Ну, или киевские власти после непродолжительных метаний между умными и патрыотами, продемонстрируют наличие политической воли и вернутся за стол переговоров. 

 

Хотя, возможен вариант э-эээ... перехода власти к альтернативному центру принятия политических решений.

 

Я имею в виду Медведчуку и его ОПЗЖ. На эту мысль меня натолкнуло заявление которое сегодня сделал Ренат Кузьмин. 
 

 

Как такое вероятно?

 

Это же политика, тут вероятно всё. Даже переворот в Раде. Правильный и спасительный переворот. 
 

 

Я бы рискнул. " - Заявил политолог Алексей Калиниченко.

Народный депутат от "Оппозионной Платформы - За Жизнь" Ренат Кузьмин сегодня на брифинге в Верховной Раде выступил с предложениями по решению кризиса "Минского процесса":

"1. Учитывая, что Украина является парламентско-президентской, а не президентской республикой, и Рада занимает более высокое положение в существующей вертикали власти, чем президент, необходимо, чтобы спикер Рады начал, наконец-то, заниматься этими вопросами. Вместе с депутатским корпусом.

 

2. В Раде должна быть создана соответствующая депутатская комиссия из представителей всех парламентских фракций, которая и должна заняться вопросами урегулирования конфликта.

 

3. Если уж президент Украины общается с президентом России, то и спикеры, и депутаты двух стран должны наладить контакты. Необходимо возобновить межпарламентские связи с Россией и наладить взаимодействие в вопросах урегулирования конфликта.

 

4. Необходимо создать совместные межпарламентские группы с целью контроля за:

 

— действиями органов исполнительной власти по реализации Минских соглашений;
 

— эффективностью работы Трехсторонней Контактной Группы в Минске;
 

— соблюдением договоренности о разведении войск и использования запрещенных вооружений;
 

— соблюдением прав граждан, проживающих в зоне военного конфликта;
 

— осуществления других функций парламентского контроля. 

 

5. Необходимо использовать депутатов в работе Трехсторонней Контактной Группы в Минске. Депутаты (каждый со своей стороны) могут оказывать консультационную и методическую помощь представителям сторон конфликта, а также официальным лицам, представляющим Украину и Российскую Федерацию." - Заявил Ренат Кузьмин.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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