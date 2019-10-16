Украина - не президентская республика, вопросами мира должен заниматься парламент. Кузьмин
16.10.2019 13:41
На данный момент требование Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" является неожиданным для участников нормандского формата. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.
В частности, он отметил, что украинская сторона продолжает продвигать "новые вводные" в вопросе мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
"По ходу поступают новые вводные от украинской стороны.
Здесь можно смело сказать, что, конечно, такие новые вводные - они очень неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа", - заявил Песков.
По его словам, на сегодня сложно комментировать идею роспуска "ЛДНР", так как в Кремле не понимают, означает ли это отход от минских соглашений и от ранее взятых обязательств.
"Когда встреча в Нормандском формате состоится "на троих" без Украины, кто-то завопит привычное - А нас за шо?!!
Вот серьезно, это было бы классическим поворотом и выходом из сложившейся ситуации.
Ну, или киевские власти после непродолжительных метаний между умными и патрыотами, продемонстрируют наличие политической воли и вернутся за стол переговоров.
Хотя, возможен вариант э-эээ... перехода власти к альтернативному центру принятия политических решений.
Я имею в виду Медведчуку и его ОПЗЖ. На эту мысль меня натолкнуло заявление которое сегодня сделал Ренат Кузьмин.
Как такое вероятно?
Это же политика, тут вероятно всё. Даже переворот в Раде. Правильный и спасительный переворот.
Я бы рискнул. " - Заявил политолог Алексей Калиниченко.
Народный депутат от "Оппозионной Платформы - За Жизнь" Ренат Кузьмин сегодня на брифинге в Верховной Раде выступил с предложениями по решению кризиса "Минского процесса":
"1. Учитывая, что Украина является парламентско-президентской, а не президентской республикой, и Рада занимает более высокое положение в существующей вертикали власти, чем президент, необходимо, чтобы спикер Рады начал, наконец-то, заниматься этими вопросами. Вместе с депутатским корпусом.
2. В Раде должна быть создана соответствующая депутатская комиссия из представителей всех парламентских фракций, которая и должна заняться вопросами урегулирования конфликта.
3. Если уж президент Украины общается с президентом России, то и спикеры, и депутаты двух стран должны наладить контакты. Необходимо возобновить межпарламентские связи с Россией и наладить взаимодействие в вопросах урегулирования конфликта.
4. Необходимо создать совместные межпарламентские группы с целью контроля за:
— действиями органов исполнительной власти по реализации Минских соглашений;
— эффективностью работы Трехсторонней Контактной Группы в Минске;
— соблюдением договоренности о разведении войск и использования запрещенных вооружений;
— соблюдением прав граждан, проживающих в зоне военного конфликта;
— осуществления других функций парламентского контроля.
5. Необходимо использовать депутатов в работе Трехсторонней Контактной Группы в Минске. Депутаты (каждый со своей стороны) могут оказывать консультационную и методическую помощь представителям сторон конфликта, а также официальным лицам, представляющим Украину и Российскую Федерацию." - Заявил Ренат Кузьмин.