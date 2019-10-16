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|Слезай - приехали: Гончарук выдумал информацию о своём образовании. Видео
|16.10.2019 14:18
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Информация об ученой степени премьер-министра Алексея Гончарука не соответствует действительности и была распространена им же. Такой вывод в своем расследовании сделал медиаэксперт Анатолий Шарий.