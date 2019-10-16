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- Премьер Украины подтвердил, что с образованием у него туго: у меня когда-то был диплом не государственного образца
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|Премьер Украины подтвердил, что с образованием у него туго: у меня когда-то был диплом не государственного образца
|16.10.2019 14:37
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что у него когда-то был диплом.
"У меня когда-то был!!! диплом не государственного образца". - Заявил Алексей Гончарук, отвечая на вопрос журналистов о своей якобы ученой степени.
Информация об ученой степени премьер-министра Алексея Гончарука не соответствует действительности и была распространена им же. Такой вывод в своем расследовании сделал медиаэксперт Анатолий Шарий.