Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что у него когда-то был диплом.

"У меня когда-то был!!! диплом не государственного образца". - Заявил Алексей Гончарук, отвечая на вопрос журналистов о своей якобы ученой степени.

Информация об ученой степени премьер-министра Алексея Гончарука не соответствует действительности и была распространена им же. Такой вывод в своем расследовании сделал медиаэксперт Анатолий Шарий.

В публикациях СМИ, которые появились в период назначения Гончарука на пост премьера, были данные о наличии у него степени доктора философии в области права. На официальном сайте Кабмина о подобной степени не сказано ни слова.



Офис Гончарука в ответ на требование подтвердил, что степени доктора у премьера нет. В то же время, данные о степени были размещены на сайтах и в изданиях, аффилированных с Гончаруком. После того, как был подан требование о степени, все данные о ней пропали как с сайтов Гончарука, так и со страницы с его биографией в Википедии.

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