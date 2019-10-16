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|Вот и сказочке конец: все дела Майдана поделят и передадут из ГПУ в НАБУ, ГБР, Нацполицию и СБУ
|16.10.2019 15:13
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Заместитель генпрокурора Виталий Касько заявил, что дела Майдана, которые с 2014 года расследует Генпрокуратура, распределят по специфике и передадут в Национальное антикоррупционное бюро, Госбюро расследований, Нацполицию и СБУ.
Об этом сообщил первый заместитель генпрокурора Виталий Касько в интервью агентству
Сейчас делами Майдана занимается Управление специальных расследований ГПУ, которое возглавляет Сергей Горбатюк.
По мнению Касько, дела Майдана — это обобщенное понятие применения летального оружия и жестокого обращения с мирными протестами.
По его словам, все уголовные производства по Майдану будут переданы до 20 ноября, а Управление спецрасследований будет ликвидировано.