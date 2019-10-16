Заместитель генпрокурора Виталий Касько заявил, что дела Майдана, которые с 2014 года расследует Генпрокуратура, распределят по специфике и передадут в Национальное антикоррупционное бюро, Госбюро расследований, Нацполицию и СБУ.

Об этом сообщил первый заместитель генпрокурора Виталий Касько в интервью агентству Укринформ .

Сейчас делами Майдана занимается Управление специальных расследований ГПУ, которое возглавляет Сергей Горбатюк.

По мнению Касько, дела Майдана — это обобщенное понятие применения летального оружия и жестокого обращения с мирными протестами.

«Этот процесс уже пошел, есть график передачи производств, они визируются и направляются по подследственности. Что касается дел Майдана в узком смысле, то есть договоренность с руководством ГБР о создании в этом ведомстве специального подразделения, куда следователям Управления спецрасследований [ГПУ] предложат перейти без конкурса. В свою очередь в Генеральной прокуратуре будет создан специальный департамент по процессуальному руководству по делам Майдана. Сотрудники Управления спецрасследований сейчас определяются, пойдут ли они вести процессуальное руководство по делам или они будут дорасследовать их в ГБР», — отметил Касько.

По его словам, все уголовные производства по Майдану будут переданы до 20 ноября, а Управление спецрасследований будет ликвидировано.

«Есть договоренность с руководством ГБР о создании в этом ведомстве специального подразделения, куда будет предложено перейти без конкурса следователям Управления спецрасследований», — отметил Касько.

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