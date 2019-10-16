Этого очень ждёт Город-Герой Одесса: комитет Рады одобрил законопроект о создании ВСК по событиям в Одессе 2 мая 2014 года
16.10.2019 16:47
Регламентный комитет Верховной Рады поддержал проект решения №2198, поданный Оппозиционной платформой - За жизнь, о создании временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию событий 2-го мая 2014 года в Одессе. Об этом сообщил нардеп из ОПЗЖ Николай Скорик в Facebook.
"Большое спасибо членам комитета за объективность.
Большое спасибо фракциям "Слуга народа" и "Батькивщина", а также группе "За будущее" за поддержку.
Надеюсь на скорейшее внесение в зал и уже его поддержку.
Уверен, что вошедшие в комиссию депутаты сделают все для способствования справедливому расследованию. Этого ждет страна и образованный мир. Этого очень ждёт мой родной Город-Герой Одесса", - написал Скорик.