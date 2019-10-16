Сводка Новостей
- В Донецке тоже предложили свою формулу: "необходимо заново учредить новую, по-настоящему незалежную Украину"
- Этого очень ждёт Город-Герой Одесса: комитет Рады одобрил законопроект о создании ВСК по событиям в Одессе 2 мая 2014 года
- Вот и сказочке конец: все дела Майдана поделят и передадут из ГПУ в НАБУ, ГБР, Нацполицию и СБУ
- Премьер Украины подтвердил, что с образованием у него туго: у меня когда-то был диплом не государственного образца
- Слезай - приехали: Гончарук выдумал информацию о своём образовании. Видео
|В Донецке тоже предложили свою формулу: "необходимо заново учредить новую, по-настоящему незалежную Украину"
|16.10.2019 18:02
|
Действующая власть Украины является нелегитимной и не намерена выполнять свои обязательства в рамках Минских договоренностей. Об этом заявил 16 октября "глава" "ДНР" Денис Пушилин, передают СМИ из Донецка.
По его словам, украинское государство должно быть ликвидировано, как нелегитимное, поскольку оно создано в результате госпереворота и внешнего вмешательства 2014 года и продолжает управляться извне.
Представитель Киева в Минской Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма не заявлял о необходимости роспуска "ЛДНР". Об этом в среду, 16 октября, сообщил представитель "ЛНР" в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.
При этом
По словам представителя "ЛНР", "Олифер добавила отсебятины в комментарий по Минску", при этом "комментарии пресс-секретаря Кучмы очень сильно отличаются от той реальности, что была на заседании Контактной группы в Минске".