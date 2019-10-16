Действующая власть Украины является нелегитимной и не намерена выполнять свои обязательства в рамках Минских договоренностей. Об этом заявил 16 октября "глава" "ДНР" Денис Пушилин, передают СМИ из Донецка.



"Украинская власть не собирается выполнять Минские соглашения и добиваться мира. Вместо этого она юлит и изворачивается. А количество обстрелов растет. Минские соглашения могут быть выполнены только при условии роспуска всех властных структур Украины и демонтажа ее больной государственности", — сказал Пушилин.

По его словам, украинское государство должно быть ликвидировано, как нелегитимное, поскольку оно создано в результате госпереворота и внешнего вмешательства 2014 года и продолжает управляться извне.

"Необходимо заново учредить новую, по-настоящему незалежную Украину. Сделать это нужно свободным решением всех ее территорий. И признать при этом право регионов не входить в новое государство. Это будет честно. И с этой честной Украиной, которая придет на смену сегодняшней лживой власти, можно будет договориться о выполнении минского Комплекса мер", — подчеркнул "глава" так называемой "ДНР".

Представитель Киева в Минской Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма не заявлял о необходимости роспуска "ЛДНР". Об этом в среду, 16 октября, сообщил представитель "ЛНР" в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

При этом на фб-странице пресс-секретаря Кучмы Дарьи Олифер после заседания Контактной группы в Минске было размещено сообщение, в котором говорилось о том, что Киев такое требование выдвигает. Оно было указано между прочих.

"Там (на заседании в Минске - Ред.) ни в каком виде не поднимался и не озвучивался Кучмой вопрос о роспуске "ЛНР" и "ДНР", которые являются властью на территории "республик" - говорится в Telegram-канале Мирошника.

По словам представителя "ЛНР", "Олифер добавила отсебятины в комментарий по Минску", при этом "комментарии пресс-секретаря Кучмы очень сильно отличаются от той реальности, что была на заседании Контактной группы в Минске".

"Заявление откровенно радикальных, неприемлемых и не соответствующих Минским соглашениям требований показывает истинное настроение украинских представителей - заблокировать переговорный процесс. У Кучмы решили, что желание угодить украинским радикалам у них гораздо больше, чем стремление к урегулированию конфликта", - говорится на фб-странице Мирошника.





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