ООН призывает власти Украины закрыть скандальный сайт Миротворец. Об этом во вторник, 16 октября, заявила заместитель председателя мониторинговой миссии ООН Бенджамин Моро на заседании комитета Верховной Рады по свободе слова, передают Українські новини .

"Я снова и снова напоминаю вам один очень известный вам момент - это сайт Миротворец. Как вы знаете, сайт имеет личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных в свою очередь несёт опасность для таких лиц", - сказал он.

Представитель ООН добавил, что человека, который предстал перед судом касательно конфликта на Донбассе и чьи данные были опубликованы на Миротворце, убили на лестничной площадке его дома в Мариуполе.

"К сожалению, контактные данные журналистов все еще остаются на сайте, что несет для них опасность", - подчеркнул дипломат.

Моро призвал депутатов инициировать закрытие.

Говоря об убийстве в Мариуполе, он имел ввиду смерть Романа Джумаева, который находился под домашним арестом, и ранее принимал участие в деятельности "ДНР".

Напомним, президент Владимир Зеленский не может закрыть скандальный сайт Миротворец, который публикует информацию о людях, которых считает сепаратистами или врагами Украины.

"Однажды даже мою жену написали на сайте Миротворец, а затем сняли. Я не помню, был я там или нет. Я уже забыл. Не было меня. Пока не было", - сказал он, отвечая на вопрос в ходе пресс-марафона 10 октября. "Я как президент не могу открывать или закрывать сайты. Если там была моя жена – вы же понимаете мое отношение? Но вы же должны понимать: если там нарушено законодательство – как было с некоторыми сайтами по терроризму – тогда ок, готов включаться. Но если я начну включаться в любые сайты – это не очень правильно. Я не знаю, кто сейчас является владельцем сайта Миротворец. Я уверен, что это не Антон Геращенко. Мы можем проверить. Я когда-то его спрашивал, являешься ли ты собственником, но он сказал: "Мы когда-то работали, но я вышел", - рассказал президент.

Также он уточнил: "У нас была история со Сватами, с моей женой. Нечестная история – с моей женой на 100% нечестная. Мы все-таки должны стараться быть демократической страной. Ошибки свои сайт Миротворец должен исправлять. Если они занимаются другим делом... Я как президент не могу говорить закрыть сайт. Что бы там ни было".

В связи с этим вопросом Зеленский предложил провести отдельную встречу с представителями СМИ по свободе слова.

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