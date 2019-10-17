Сводка Новостей
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- ООН призывает власти Украины закрыть скандальный сайт Миротворец
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|ООН призывает власти Украины закрыть скандальный сайт Миротворец
|17.10.2019 07:04
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ООН призывает власти Украины закрыть скандальный сайт Миротворец. Об этом во вторник, 16 октября, заявила заместитель председателя мониторинговой миссии ООН Бенджамин Моро на заседании комитета Верховной Рады по свободе слова, передают
Представитель ООН добавил, что человека, который предстал перед судом касательно конфликта на Донбассе и чьи данные были опубликованы на Миротворце, убили на лестничной площадке его дома в Мариуполе.
Моро призвал депутатов инициировать закрытие.
Говоря об убийстве в Мариуполе, он имел ввиду смерть Романа Джумаева, который находился под домашним арестом, и ранее принимал участие в деятельности "ДНР".
Напомним, президент Владимир Зеленский не может закрыть скандальный сайт Миротворец, который публикует информацию о людях, которых считает сепаратистами или врагами Украины.
Также он уточнил: "У нас была история со Сватами, с моей женой. Нечестная история – с моей женой на 100% нечестная. Мы все-таки должны стараться быть демократической страной. Ошибки свои сайт Миротворец должен исправлять. Если они занимаются другим делом... Я как президент не могу говорить закрыть сайт. Что бы там ни было".
В связи с этим вопросом Зеленский предложил провести отдельную встречу с представителями СМИ по свободе слова.
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